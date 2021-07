Vaccination contre le Covid-19 : le Ladakh devient le premier territoire de l’Union à atteindre 100 % de couverture en première dose

in

Le Ladakh a réussi cet exploit à peine trois mois après le début de la troisième phase de la campagne de vaccination. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le territoire de l’Union du Ladakh est devenu le premier territoire sous administration centrale à terminer la vaccination à 100 % avec au moins une dose du vaccin Covid-19 pour sa population éligible. Selon les rapports, il a également vacciné l’ensemble de la «population invitée», y compris les employés de l’hôtel, les travailleurs migrants et les citoyens népalais qui gagnent leur vie dans la région, selon les rapports.

Alors que le Ladakh a une faible population, la réalisation n’est pas une mince affaire compte tenu de son terrain ardu, de ses conditions météorologiques extrêmes et de ses centres de population isolés. Selon des rapports citant des données officielles, 89 404 personnes éligibles de tous les groupes d’âge éligibles, y compris les 18-44 ans, ont reçu la première dose. Le deuxième jab a été administré à 60 936 personnes. L’administration a également vacciné 6 821 citoyens népalais vivant au Ladakh. Le Territoire de l’Union a réussi cet exploit à peine trois mois après avoir entamé la troisième phase de la campagne de vaccination.

Un haut responsable a déclaré que l’administration accordait la priorité aux travailleurs de l’hôtel, dont la plupart venaient de l’extérieur, ainsi qu’aux chauffeurs des transports publics, compte tenu de leur présence en tant que travailleurs de première ligne dans l’industrie du tourisme. Les ouvriers venus d’autres États pendant l’été ont également été prioritaires. Un grand nombre d’agents de santé primaires et de centres de santé du territoire de l’Union sont expérimentés dans les programmes de vaccination de masse, ce qui a également contribué à accélérer la campagne de vaccination.

Le responsable a déclaré que le programme de vaccination n’était pas nouveau pour les agents de santé au niveau local, avec leur grande expérience dans les campagnes de vaccination de masse telles que celles contre la polio. Ils l’ont simplement pris comme un autre programme qui devait être mis en œuvre.

L’administration du Ladakh avait commencé à vacciner les personnes âgées de 18 à 44 ans avant même que le Centre ne l’ait officiellement sanctionné. Le responsable a déclaré que l’administration disposait d’un excédent de vaccins COVID-19. En conséquence, au lieu de les laisser se perdre, ils ont commencé à vacciner les personnes âgées de 18 à 44 ans après que le Centre eut approuvé en principe leur vaccination.

