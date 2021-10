Vaccination contre le Covid-19 : malgré 1 milliard de doses, des défis subsistent pour le programme de vaccination en Inde, vérifiez les détails

Le gouvernement central ainsi que les gouvernements des États ont indiqué que des programmes et des initiatives de sensibilisation spéciaux seront mis en place pour vacciner les personnes avec la deuxième dose du vaccin.

Même si le pays est en extase après avoir atteint le cap des 100 crores de doses de vaccin contre le coronavirus, il est essentiel d’atténuer un peu l’euphorie et de se concentrer pleinement sur la tâche à accomplir. Le pays doit administrer 88 crores de doses de vaccin supplémentaires pour vacciner complètement la population adulte du pays, a rapporté l’Indian Express. Il est tout à fait important pour le pays de maintenir l’élan et de continuer à vacciner la population adulte partiellement vaccinée et à exclure les personnes avec des doubles doses de vaccin contre le coronavirus.

Il est pertinent de noter que le pays a administré en moyenne environ 59 doses de lakh par jour en août, ce qui a atteint le maximum de 78 doses de lakh par jour en septembre. Cependant, le nombre moyen de doses administrées par jour est tombé à environ 46 lakh au cours des 20 premiers jours du mois d’octobre, ce qui est un sujet de préoccupation.

Lundi, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, avait exhorté les gouvernements des États à accélérer l’élan de la vaccination contre le Covid-19. Outre le maintien de l’élan de la campagne de vaccination, il existe des défis plus graves qui ont persisté sur une longue période de temps. Près de neuf mois depuis le début de la campagne de vaccination dans le pays, environ 20 pour cent des personnes âgées de plus de 60 ans n’ont même pas été vaccinées avec la première dose. Tout aussi préoccupant est le fait qu’environ 10,6 crore de personnes âgées de plus de 60 ans restent partiellement vaccinées et doivent se faire vacciner avec la deuxième dose pour une meilleure protection. Le gouvernement central a souligné qu’un nombre important de bénéficiaires partiellement vaccinés bien qu’éligibles à la deuxième dose ne se présentent pas dans les centres de vaccination.

Cumulativement, alors que 74 pour cent de la population adulte du pays a pris la première dose, seulement 31 pour cent de la population a été complètement vaccinée contre la maladie. En plus de cela, trois grands États ont couvert une proportion sensiblement plus faible de leur population par rapport à la moyenne nationale avec des vaccins doubles, notamment UP (18%), Bihar (21%) et West Bengal (26%). Le gouvernement central ainsi que les gouvernements des États ont indiqué que des programmes et des initiatives de sensibilisation spéciaux seront mis en place pour vacciner les personnes avec la deuxième dose du vaccin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.