Vaccination contre le COVID-19: Pouvez-vous prendre un vaccin contre l’alcool après la vaccination – voici ce que vous devez savoir

L’Inde est entrée dans sa troisième phase du processus de vaccination et de nombreuses personnes se posent des questions sur les choses à faire et à ne pas faire en matière de vaccination. Les personnes âgées de plus de 45 ans sont maintenant vaccinées et l’une des questions les plus fréquemment posées par les gens est de savoir si elles peuvent ou non boire de l’alcool après avoir pris le vaccin.

La bonne nouvelle est qu’il n’est pas nécessaire pour les gens de s’abstenir de boire de l’alcool après avoir pris les vaccins contre le COVID-19. L’alcool n’aura aucun impact sur l’efficacité du vaccin administré contre la nouvelle infection à coronavirus. Une déclaration publiée par le ministère de la Santé et de la Famille de l’Union a clarifié cette question des personnes et la réponse peut être trouvée parmi les FAQ publiées sur le site officiel du ministère de la Santé. Le gouvernement a souligné que les experts de la santé estiment qu’il n’y a aucune preuve indiquant que l’alcool peut nuire à l’efficacité du vaccin.

En fait, aucun autre organisme de soins de santé, y compris les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis, ainsi que Public Health England au Royaume-Uni, n’ont fourni d’instructions spécifiques sur la possibilité de consommer de l’alcool avant, entre les vaccins, ou après les coups. Selon un organisme de réglementation indépendant – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) au Royaume-Uni, il n’y a aucune preuve indiquant une interférence de l’alcool avec l’efficacité du vaccin. Il a ajouté que quiconque est concerné par cela peut consulter un médecin une fois.

Il est à noter qu’au 31 mars, plus de 574 millions de doses de vaccins contre l’infection au COVID-19 avaient été administrées dans 141 pays, selon les données de Bloomberg. Parmi ceux-ci, 23% de la population américaine et 26% de la population britannique ont été vaccinés. En Inde également, plus de 62 millions de doses ont été administrées. Après l’inoculation de toutes ces personnes, aucun rapport de ce type n’a fait surface indiquant que la consommation d’alcool a un impact sur l’efficacité du vaccin.

