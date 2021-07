Vaccination contre le Covid-19 : tout sur le moment de prendre un vaccin en cas d’infection avant ou entre les injections

in

La pénurie de vaccins Covid-19 a conduit à la vaccination au pas d’escargot des bénéficiaires. Les gens ont du mal à obtenir un créneau, alors que certains n’ont pas encore reçu leur premier coup, d’autres ont du mal à obtenir un deuxième rendez-vous et entre tous, certains sont infectés par le nouveau coronavirus. Voici tout sur le régime national de vaccination et combien de temps il faut attendre en cas d’infection par Covid-19.

Quel est le régime de vaccination actuel de l’Inde ?

Plus de 17,7 crores de ressortissants ont été vaccinés avec Covishield ou Covaxin, dont 3,9 crores ont également reçu leur deuxième vaccin. Actuellement, la deuxième dose de Covishield est administrée 12 à 6 semaines après la première dose et dans le cas de Covaxin, la fenêtre est de 28 jours. La DGCIO a déplacé l’intervalle de 406 semaines à 608, puis de 12 à 16 semaines le 16 mai.

Quand se faire vacciner après avoir récupéré de Covid

Selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), une personne infectée doit attendre 90 jours à compter du jour où elle est testée positive pour Covid-19. Selon l’immunologiste Dr Vineeta Bal, de l’Institut indien d’enseignement et de recherche scientifiques, l’immunité formée par l’infection devrait durer quelques mois. Ainsi, la personne infectée devrait idéalement attendre 6 à 8 semaines après la guérison.

Selon le Dr Gagandeep Kang, scientifique spécialiste des vaccins, l’immunité naturelle d’une infection ultérieure offre une protection à 80% et il est acceptable d’attendre jusqu’à six mois avant de se faire vacciner. L’OMS suggère également que la vaccination peut attendre jusqu’à six mois après l’infection naturelle car elle est susceptible de persister dans le corps jusque-là.

Quand se faire vacciner en cas d’infection après la première dose

Dans un tel cas, la deuxième dose peut être administrée huit semaines après que la personne a été testée positive pour l’infection à coronavirus, car le corps a acquis une immunité après l’infection, a déclaré le Dr V Raavi, responsable nodal pour la confirmation génétique du SRAS-CoV-2. Dans de tels cas, l’infection sera bénigne et dépendra du moment où l’exposition a eu lieu.

Le vaccin n’aura pas beaucoup d’effet si l’exposition au virus a lieu dans les une à trois semaines suivant la réception de la première dose, c’est-à-dire une à trois semaines après la première dose L’évolution de l’infection se poursuivrait mais la personne souffrira très probablement d’une forme plus bénigne de la maladie si elle est positive au Covid après avoir reçu la première injection.

Selon le CDC, il faut au moins deux semaines au corps pour produire des anticorps après avoir reçu le premier jab.

Devez-vous vous inquiéter si vous ne pouvez pas réserver un deuxième créneau de dose de vaccin ?

Dr Shashank Joshi, membre du groupe de travail Maharashtra Covid-19, il n’y a pas lieu de s’inquiéter mais cela ne devrait pas être retardé indéfiniment. Selon l’étude Lancet, Covishield offre une efficacité de 81,3% si les deux doses sont administrées à 12 semaines d’intervalle et seulement 55,1% s’il est administré dans une petite fenêtre comme 6 semaines d’intervalle. Plus l’écart est long, meilleure est l’efficacité.

Selon le Dr Kaang, pour Covaxin, il offre une protection moindre avec la première dose, donc la fenêtre entre les deux doses ne devrait pas être supérieure pour atteindre 80% de protection. Quelques semaines de retard sont permises mais il ne faut pas omettre complètement la deuxième dose. Récemment, DGCI a autorisé la troisième dose de Covaxin à certains volontaires dans les essais cliniques.

Pouvez-vous prendre un cocktail de deux vaccins différents ?

Il n’y a pas de données adéquates disponibles pour établir que cela peut être pratiqué. Selon le Dr Bal, il s’agit d’un problème administratif et non scientifique. Le CDC maintient également que les vaccins Covid-19 ne sont pas interchangeables. Lorsqu’un vaccin n’est pas disponible, il est préférable de retarder le deuxième vaccin plutôt que de prendre une série mixte en utilisant un produit différent.

