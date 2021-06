Vaccination contre le Covid : liste de contrôle des pays qui ont approuvé le mélange de vaccins

Les autorités sanitaires russes, après avoir donné leur feu vert initial au mélange des doses de Spoutnik V et d’AstraZeneca, ont maintenant demandé davantage de données cliniques et suspendu la décision.

Au milieu de la crise de pénurie de vaccins, plusieurs pays réfléchissent si une combinaison de deux vaccins différents pourrait être administrée à la population cible. Le retard dans l’approvisionnement de la deuxième dose de vaccin oblige ces pays à opter pour une stratégie de mélange des vaccins afin de maîtriser le virus. Alors que certains pays se sont déjà prononcés en faveur du mélange de vaccins, plusieurs pays jouent actuellement avec l’idée, a rapporté l’agence de presse .. Un grand nombre d’essais et d’études cliniques sont également en cours dans les laboratoires pharmaceutiques du monde entier pour déterminer l’efficacité de doses de vaccins mixtes.

Pays qui ont autorisé le mélange des vaccins

Canada

Le pays nord-américain a décidé de vacciner les bénéficiaires qui ont déjà reçu une dose de vaccin AstraZeneca avec la deuxième injection de Pfizer ou de Moderna. Dans une décision similaire, le Comité consultatif national de la vaccination a également autorisé les bénéficiaires qui ont reçu la première dose de Pfizer ou de Moderna à en suivre pendant leur deuxième dose. Le vaccin AstraZeneca étant à court d’approvisionnement dans la plupart des pays, y compris l’Inde, les pays n’ont pas la possibilité d’utiliser un autre vaccin pour la deuxième dose.

France

Dans une décision similaire au Canada, le gouvernement français a également autorisé les adultes (moins de 55 ans) qui ont été vaccinés avec le vaccin AstraZeneca à opter pour un vaccin à ARN messager comme deuxième dose. Bien que les essais cliniques pour tester l’efficacité de celui-ci ne soient pas terminés, les autorités du pays ont donné leur feu vert.

Espagne

Le mois dernier, le gouvernement espagnol a autorisé les bénéficiaires qui ont été vaccinés avec le vaccin AstraZeneca à opter pour le vaccin Pfizer comme deuxième dose. Cependant, le feu vert n’a été donné qu’aux adultes de moins de 60 ans. Le gouvernement espagnol a déclaré que sa décision était étayée par un essai mené par l’Institut de santé Carlos III qui a révélé que la deuxième dose de Pfizer après AstraZeneca était très efficace et sûre.

nations scandinaves

La Finlande, la Suède et la Norvège ont également décidé de permettre à leur population adulte d’opter pour un vaccin différent pour leur deuxième dose si elles ont été vaccinées avec une première dose d’AstraZeneca.

États Unis

Le gouvernement américain n’a autorisé le mélange des vaccins Pfizer et Moderna que dans des circonstances très exceptionnelles et après un intervalle d’au moins 28 jours entre les deux doses.

Royaume-Uni

Adoptant une approche prudente comme aux États-Unis, les autorités sanitaires britanniques n’ont également autorisé le mélange de vaccins que dans de rares circonstances ou lorsque le même vaccin est en rupture de stock. Une étude menée par l’Université d’Oxford a également révélé que les bénéficiaires qui ont été vaccinés avec deux vaccins différents sont plus susceptibles de faire face à des affections post-vaccinales légères ou modérées par rapport à ceux qui ont été vaccinés avec la même dose.

Les pays réfléchissent au mélange des vaccins

Outre la Russie et la Corée du Sud, le gouvernement chinois mène également des études et des essais cliniques avant de se prononcer sur la question. Les autorités sanitaires russes, après avoir donné leur feu vert initial au mélange des doses de Spoutnik V et d’AstraZeneca, ont maintenant demandé plus de données cliniques et suspendu la décision.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.