Vaccination contre le Covid pour les enfants : est-ce sans danger ?

Par le Dr Shrinivas Tambe,

Au milieu de la pandémie de Covid-19, plusieurs pays collaborent avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour contrôler la propagation de la maladie – suivre la pandémie, conseiller sur les interventions critiques, distribuer des fournitures médicales vitales à ceux qui en ont besoin – ils se précipitent pour développer et déployer des vaccins sûrs et efficaces.

Chaque année, des millions de vies sont sauvées grâce aux vaccins. Ils entraînent le système immunitaire à reconnaître et à combattre les virus et les bactéries qu’ils ciblent. Après la vaccination, si le corps rencontre ces germes pathogènes, le corps est prêt à combattre la maladie du premier coup, limitant ainsi la maladie et permettant un rétablissement rapide de l’individu. Plusieurs vaccins ont été mis à disposition pour Covid-19 qui sont sûrs et efficaces et empêchent les gens de tomber gravement malades ou de mourir. Bien qu’aucun vaccin ne protège à 100 %, les vaccins approuvés offrent un degré élevé de protection.

Qui doit se faire vacciner ?

Les vaccins Covid-19 ont été testés et se sont révélés sûrs pour la plupart des personnes de 18 ans et plus, y compris celles souffrant de maladies préexistantes, y compris des troubles auto-immuns. Ces conditions comprennent : l’hypertension, le diabète, l’asthme, les maladies pulmonaires, hépatiques et rénales, ainsi que les infections chroniques stables et contrôlées.

La maladie s’avère plus bénigne chez les enfants et les adolescents que chez les adultes, il est donc moins urgent de les vacciner à moins qu’ils ne fassent partie d’un groupe à risque plus élevé de Covid-19 sévère. Nous avons besoin de plus de preuves pour l’utilisation des différents vaccins Covid-19 chez les enfants pour pouvoir faire des recommandations générales sur la vaccination des enfants contre le COVID-19. Cependant, le Groupe consultatif stratégique d’experts de l’OMS (SAGE) a conclu que le vaccin Pfizer/BionTech est sans danger pour les personnes âgées de 12 ans et plus. En outre, il ajoute que les enfants du groupe d’âge de 12 à 15 ans qui sont à haut risque peuvent se voir proposer ce vaccin aux côtés d’autres groupes prioritaires pour la vaccination.

Scénario mondial

La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et les Centers for Disease Control (CDC) des États-Unis ont autorisé une autorisation d’utilisation d’urgence pour les vaccins Covid-19 Pfizer dans la tranche d’âge de 12 à 15 ans. Cela a déterminé que les essais cliniques montrent que ce vaccin est sûr et efficace pour les enfants de cette tranche d’âge. Dans les mois à venir, les vaccins COVID-19 pour les jeunes enfants âgés de 2 ans et plus pourraient être disponibles après les tests d’innocuité et d’efficacité nécessaires dans ce groupe d’âge.

Est-il nécessaire de vacciner les enfants ?

Le coronavirus affecte rarement les enfants au sérieux, même dans les pays développés comme le Royaume-Uni, les enfants ne sont pas vaccinés, à moins que ceux qui présentent un risque très élevé d’exposition et de graves conséquences. Bien que les vaccins soient très sûrs, le risque et le bénéfice doivent être soigneusement pesés.

L’infection à Covid-19 est généralement plus bénigne chez les enfants que chez les adultes, cependant, certains enfants peuvent tomber très malades et présenter des complications ou des symptômes durables qui affectent leur santé et leur bien-être. De plus, les enfants comme les adultes peuvent transmettre l’infection à d’autres même en l’absence de symptômes. Le vaccin contre le coronavirus protège contre ce préjudice potentiel pour l’enfant et les autres, y compris les membres de la famille et les amis qui peuvent être sensibles.

Une autre raison d’envisager le jab pour votre enfant est de protéger la santé de la communauté au sens large. Chaque fois que le virus infecte un enfant ou un adulte, il a une chance de muter et de créer un mutant qui pourrait être plus dangereux ou résistant aux vaccins et thérapies disponibles. Moins d’infections globales offrent moins de risques de variantes dangereuses de coronavirus et aident ainsi à contrôler la pandémie.

