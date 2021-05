Vaccination Covid-19: Delhi n’utilisera le lot de juin de doses de Covaxin que pour vacciner ceux qui attendent le deuxième vaccin

Sisodia a également affirmé que le gouvernement a un plan prêt à vacciner cinq personnes lakh par jour à condition qu’elles aient accès à suffisamment de doses de vaccin.

Seuls les bénéficiaires en attente de la deuxième dose ou de la dose de rappel de Covaxin sont éligibles pour les 91 960 doses du vaccin Covid-19 de Bharat Biotech qui arrivent à Delhi en juin.

Le sous-ministre en chef Manish Sisodia a clairement indiqué que les receveurs devraient s’assurer de ne pas manquer la deuxième dose après une fenêtre de quatre à six semaines.

Les récipiendaires du groupe d’âge entre 18 et 44 ans qui ont reçu leur premier vaccin de Covaxin après être devenus éligibles le 1er mai peuvent terminer leur processus de vaccination en juin, a rapporté IE. Selon le mandat du ministère de la Santé, la fenêtre entre les deux doses de Covaxin devrait être d’au moins quatre semaines tandis que pour Covishield du Serum Institute, l’écart a été augmenté à 12 semaines.

Delhi a commencé à vacciner sa population de plus de 18 ans et 44 ans à partir du 3 mai. Donc, ceux qui ont reçu leur premier coup en mai. 3 complètera la fenêtre de quatre semaines le 31 mai et la dose finale en juin. Cependant, le nombre total de doses de Covaxin Delhi a été attribué est inférieur à la population totale vaccinée avec elle en mai, ce qui signifie que toute la population partiellement vaccinée ne peut pas être complètement vaccinée. Delhi a reçu 1,5 doses de lakh en mai.

Sisodia, cependant, espère que Delhi recevra bientôt plus de doses pour commencer à administrer également une première dose fraîche.

Delhi ouvre également l’enregistrement sans rendez-vous pour la population qui ne peut pas s’inscrire en ligne pour la vaccination. Selon le gouvernement Kejriwal, cela les aidera à vacciner la population laissée pour compte qui n’a pas accès aux moyens numériques.

Un haut fonctionnaire du gouvernement de Delhi a souligné que le processus d’enregistrement avant la vaccination est désavantageux pour la population rurale qui ne peut pas s’asseoir des heures devant leur ordinateur ou leur téléphone pour réserver une place. Beaucoup ne savent pas comment réserver une place, a-t-il ajouté.

Delhi a manqué de vaccins la semaine dernière et les centres qui immunisaient la catégorie 18-44 ont dû fermer temporairement, suivis des centres Covaxin pour la catégorie 45+. Jusque-là, Delhi progressait rapidement, vaccinant 1 lakh par jour en moyenne. Mercredi, avant la fermeture des centres, 34 000 personnes ont été vaccinées.

Sisodia a également affirmé que le gouvernement a un plan prêt à vacciner cinq personnes lakh par jour à condition qu’elles aient accès à suffisamment de doses de vaccin.

