Vaccination COVID-19 en Inde phase 3 pour toutes les personnes de plus de 18 ans à partir du 1er mai: où, quand et comment s’inscrire

La campagne de vaccination est devenue d’autant plus importante que l’Inde a signalé plus de 3 lakh de nouveaux cas de COVID-19 au cours des deux derniers jours.

Enregistrement du vaccin COVID-19: Le 1er mai, l’Inde entrerait dans la troisième phase de son programme de vaccination contre le coronavirus, dans le cadre duquel toutes les personnes âgées de plus de 18 ans seraient éligibles à se faire vacciner. Actuellement, la deuxième phase est en cours au cours de laquelle les personnes de plus de 45 ans peuvent se faire vacciner. La campagne de vaccination est devenue d’autant plus importante en gardant à l’esprit le fait que l’Inde a signalé plus de 3 lakh de nouveaux cas de COVID-19 au cours des deux derniers jours. Cependant, avant de pouvoir recevoir la vaccination, les utilisateurs doivent s’enregistrer eux-mêmes.

Selon MyGovIndia, les enregistrements pour obtenir la dose de vaccin commenceraient bientôt sur l’application Aarogya Setu ainsi que sur le site Web de CoWIN. Il n’y aurait pas d’application CoWIN et les enregistrements devraient être effectués en utilisant le site Web lui-même. Les inscriptions pour toutes les personnes de plus de 18 ans devraient commencer le 28 avril pour lancer le bal, mais pour l’instant, seules les personnes de plus de 45 ans peuvent s’inscrire.

Inscription au vaccin COVID-19 en ligne

Au début du processus d’enregistrement pour la troisième phase de la campagne de vaccination, les utilisateurs devront se rendre soit sur le site Web de CoWIN, soit sur l’application Aarogya Setu pour s’inscrire. Actuellement, deux vaccins sont administrés – Bharat Biotech a fabriqué le Covaxin indigène et le Covishield d’Oxford-AstraZeneca qui est fabriqué en Inde par le Serum Institute of India (SII). En conséquence, les utilisateurs peuvent vérifier les centres de vaccination proches d’eux et s’enregistrer. Voici le guide étape par étape.

Inscription sur la plateforme CoWIN

Sur le site Web de CoWIN, dirigez-vous vers l’option pour vous inscrire / vous connecter vous-même, entrez votre numéro de téléphone portable, puis cliquez sur l’onglet pour obtenir OTP. Une fois que vous avez reçu le message OTP, saisissez-le sur le site Web et cliquez sur vérifier.Vous serez alors redirigé vers la page d’inscription à la vaccination. Entrez ici tous les détails requis, y compris votre nom, sexe, année de naissance et preuve d’identité avec photo, puis cliquez sur S’inscrire.Une fois que vous êtes inscrit, vous aurez la possibilité de prendre rendez-vous. Cliquez sur l’option d’horaire indiquée à côté du nom de la personne inscrite. Vous devrez alors saisir votre code PIN, afin que tous les centres de la zone de code PIN vous soient affichés. Ensuite, sélectionnez le centre, la date ainsi que l’heure et cliquez sur valider. Votre inscription à la vaccination aurait été effectuée avec succès.

Grâce à une seule connexion, jusqu’à quatre membres peuvent être ajoutés. De plus, reprogrammer le rendez-vous est également facile, et les étapes pour cela sont similaires à celles de la planification.

Inscription à l’aide d’Aarogya Setu

Sur l’écran d’accueil de l’application Aarogya Setu, il y aura un onglet CoWIN. Cliquez sur cet onglet.Dans cet onglet, cliquez sur enregistrement de la vaccination, puis entrez votre numéro de téléphone, puis entrez le bureau du Procureur, et vérifiez.De là, vous serez redirigé vers la page d’enregistrement pour la vaccination, à la suite de laquelle les étapes sont les mêmes que celles suivies sur la plateforme CoWIN.

Chaque bénéficiaire devrait recevoir deux injections du vaccin. Alors que la deuxième dose de Covaxin doit être prise entre 28 et 42 jours après la première dose, la deuxième dose de Covishield devrait être prise entre 28 et 56 jours après la première dose.

