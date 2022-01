Vaccination Covid-19 : la fenêtre de rendez-vous en ligne pour la « dose de précaution » est désormais disponible sur Co-WIN

Le 25 décembre, Narendra Modi a annoncé que la troisième dose de précaution pour la catégorie vulnérable commencera à partir du 10 janvier.

Vaccination Covid « dose de précaution » : Les soins de santé, les travailleurs de première ligne et les personnes âgées de plus de 60 ans peuvent désormais réserver des créneaux pour « Covid-19 « Dose de précaution » sur le portail Co-WIN. Le lien de réservation de créneaux est désormais en ligne, a informé samedi Vikas Sheel, secrétaire supplémentaire et directeur de mission, Mission nationale de la santé.

La fonctionnalité de prise de rendez-vous en ligne pour « dose de précaution est disponible sur la page d’accueil de l’application Co-WIN. La fonctionnalité indique que les HCW/FLW et les personnes âgées après 39 semaines à partir de la 2e dose peuvent réserver des créneaux. Les personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités ne doivent prendre des doses de précaution qu’après avis du médecin. Les deux en ligne et sans rendez-vous sont disponibles. Le processus d’enregistrement est le même que dans les phases antérieures de la vaccination avec un numéro de téléphone.

Le 5 janvier, le Dr VK Paul, membre de Niti Aayog (santé), a déclaré que la dose «de précaution» ou de rappel sera du même vaccin avec lequel un bénéficiaire a été inoculé les deux premières fois.

Pendant ce temps, plus de deux crore adolescents du groupe agae de 15 à 18 ans ont reçu la première dose de vaccin Covid-19 en moins d’une semaine depuis le début de la campagne de vaccination. Le programme de vaccination des enfants a débuté le 3 janvier.

L’Inde a franchi une nouvelle étape dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 après avoir franchi la barre des 150 crores vendredi. 90 % de la population adulte a déjà reçu au moins une dose de vaccination contre le Covid-19

La dernière phase de vaccination intervient à un moment où le pays connaît un pic de cas de Covid-19. Selon le ministère de la Santé, 1,59 lakh de nouveaux cas et un taux de positivité de 7,74 % ont été signalés au cours des dernières 24 heures. Les nouveaux cas sont 12,4% plus élevés qu’hier. Le nombre de cas actifs en Inde s’élève à 5 90 611. Le décompte Omicron s’élève désormais à 3 623.

Le Maharashtra a enregistré le plus grand nombre de cas, suivi de Delhi, du Bengale occidental, du Tamil Nadu et du Karnataka. Ces cinq États représentent 62,84 % des cas quotidiens signalés dimanche.

