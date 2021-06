Vaccination COVID-19: la Russie publiera bientôt une version de Spoutnik V ciblant la variante Delta du coronavirus

La variante Delta est le nom donné à la souche B.1.617.2 du coronavirus et elle a été classée comme variante préoccupante par l’agence mondiale de la santé OMS et par l’Inde

Vaccin Spoutnik V contre le coronavirus : Vaccin Spoutnik V pour obtenir une version pour la souche Delta ! Les campagnes mondiales de vaccination ont pris de l’ampleur pour lutter efficacement collectivement contre la pandémie de coronavirus. Cependant, au milieu de cela, une variante préoccupante qui a été identifiée pour la première fois en Inde – la souche Delta – a provoqué une deuxième vague grave dans le pays, et s’est également propagée ailleurs, bien que de manière plus contrôlée qu’en Inde. Ce qui inquiétait davantage les autorités sanitaires, c’était le fait que la nouvelle souche contenait des propriétés lui permettant d’échapper aux défenses immunitaires de l’organisme, et elles craignaient que les vaccins ne soient pas en mesure de défendre une personne contre cette souche de coronavirus, alors même que des tests étaient en cours. menée en laboratoire pour vérifier l’efficacité des vaccins contre la variante Delta.

Cependant, maintenant, l’Institut de recherche d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya à Moscou en Russie a déclaré qu’il déploierait bientôt une version de son vaccin Spoutnik V qui cible la variante Delta du coronavirus. Le Fonds russe d’investissement direct a ajouté que cette version du vaccin serait administrée comme un rappel et qu’elle serait également proposée à d’autres fabricants de vaccins, selon un rapport publié dans IE.

L’information a été partagée sur Twitter à partir de la poignée officielle de Sputnik V, mais aucun autre détail concernant l’efficacité du rappel contre la souche, le calendrier potentiel de son déploiement ou les fabricants qui recevraient cette version, n’a été partagé par le compte ou le RDIF.

La variante Delta est le nom donné à la souche B.1.617.2 du coronavirus et elle a également été classée comme variante préoccupante par l’agence de santé mondiale OMS et par l’Inde. La souche a été en grande partie la cause de l’augmentation rapide des cas que l’Inde a vus au cours de la deuxième vague, et elle a également été une source de préoccupation au Royaume-Uni, qui a également connu certains cas causés par la souche Delta. Par rapport à la souche Alpha, qui avait provoqué un pic au Royaume-Uni l’année dernière, la souche Delta serait plus infectieuse et transmissible, même si la souche ne semble pas causer plus de décès par rapport à la souche Alpha.

