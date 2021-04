Vaccination Covid-19: les autorités de Bengaluru prévoient de créer des centres de vaccination dans des appartements et des sociétés résidentielles

La vaccination contre le coronavirus a débuté le 16 janvier et a considérablement progressé pour couvrir différentes couches de la population, des agents de santé aux seniors en passant par les moins de 45 ans. (Image représentative) (Crédit: The Indian Express)

Dans le but d’accélérer la vaccination de plus de personnes, l’organisme civique de Bengaluru envisage d’installer des sites de vaccination contre le coronavirus dans les complexes résidentiels et d’appartements de la ville. Le Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) prévoit d’entrer en contact avec les associations de protection sociale résidentielle (RWA) dans différents appartements résidentiels de la ville pour mettre en place des centres de vaccination afin d’aider les gens à se faire vacciner plus facilement, a rapporté l’Indian Express.

L’administrateur du BBMP, Rakesh Singh, a déclaré à l’Indian Express que l’organisme civique avait écrit au centre pour lui demander l’autorisation d’ouvrir des centres de vaccination dans des appartements résidentiels et des sociétés. Singh a également déclaré que la décision de créer les centres sera prise peu après que le centre aura répondu à la demande du BBMP.

Une discussion préliminaire avec les secrétaires et les membres du bureau de divers RWA de la ville a également été menée par les responsables du BBMP lors d’une réunion le 1er avril. Lors de la réunion, de nombreux seniors ont exprimé leur peur de contracter le coronavirus en visitant des hôpitaux bondés pour se faire vacciner. Un grand nombre de personnes ont également exprimé leur volonté de se faire vacciner dans leur propre voisinage, y compris dans les centres Covid-19 envisagés dans des appartements et des complexes résidentiels.

Actuellement, la ville vaccine environ 35 000 personnes par jour en moyenne. Au total, le nombre total de personnes qui ont été vaccinées par BBMP est d’environ 8,46 personnes lakh jusqu’au 5 avril. La vaccination contre le coronavirus a commencé à partir du 16 janvier et a considérablement progressé en couvrant différentes sections de la population, des agents de santé aux seniors en passant par ceux moins de 45 ans. En plus d’explorer de nouvelles méthodes telles que la mise en place de centres de vaccination dans des appartements résidentiels, les responsables du BBMP ont également demandé aux travailleurs de l’ASHA de sensibiliser le public au vaccin contre le coronavirus et de dissiper les rumeurs sur les vaccins.

