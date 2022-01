Vaccination Covid-19 pour les 15-18 ans : Voici comment inscrire votre enfant à la vaccination sur CoWIN

Pour l’enregistrement du créneau, les utilisateurs peuvent se connecter à l’aide de trois options : numéro de mobile et OTP, compte Arogya Setu ou compte Umang.

Au milieu de la flambée des cas de coronavirus due à la variante Omicron, l’enregistrement du vaccin Covid-19 pour les enfants du groupe d’âge de 15 à 18 ans commence aujourd’hui. Le gouvernement, dans le but de faciliter le processus d’inscription, a autorisé à la fois l’inscription en ligne et l’inscription sans rendez-vous. Cependant, l’inscription sur place, comme annoncé par PM Modi, ne commencera que le 3 janvier. Alors que l’inscription en ligne a commencé sur l’application CoWIN, les parents peuvent visiter les centres de vaccination avec les enfants éligibles pour s’inscrire au créneau vaccin.

Étapes pour réserver un créneau sur CoWIN :



1. Ouvrez le site Web du portail CoWIN – (cowin.gov.in)

2. Pour l’enregistrement du créneau, les utilisateurs peuvent se connecter à l’aide de trois options : numéro de mobile et OTP, compte Arogya Setu ou compte Umang.

3. Une fois connecté, l’utilisateur peut s’inscrire au créneau vaccin en prenant rendez-vous pour une date et une heure précises.

4. Le centre de vaccination le plus pratique pour l’utilisateur peut également être sélectionné dans la liste disponible.

Il est à noter que tous les bénéficiaires éligibles doivent être munis d’une carte d’identité valide telle que la carte Aadhar, la carte PAN, la carte d’électeur entre autres. Après présentation de sa carte d’identité, le bénéficiaire sera vacciné au centre et pourra retirer son certificat de vaccination depuis l’application Aarogya Sety ou l’application CoWIN.

Alors que les individus du groupe d’âge 15-18 peuvent commencer à s’inscrire dès aujourd’hui, ceux des catégories vulnérables en attente de l’administration de la troisième dose de précaution devront attendre le 10 janvier. Il faut également noter que les enfants s’inscrivant pour la vaccination Covid-19 seront être injecté uniquement avec le vaccin indigène COvid-19 Covaxin développé par Bharat Biotech.

