Vaccination COVID-19 : Rôle du numérique dans l’engagement des médecins

Par le Dr Harshit Jain,

Les efforts de vaccination contre le Covid-19 ont gagné en vitesse dans le monde entier pour lutter contre la propagation de l’infection et contenir l’épidémie de virus. Les développements sont encourageants – les sociétés pharmaceutiques ont fait un travail impeccable en peu de temps en proposant des vaccins contre le Covid-19. Le défi, cependant, demeure pour les spécialistes du marketing pharmaceutique en raison de l’accès limité dont ils disposent aux médecins dans le scénario actuel. Les médecins sont un élément clé de la volonté des gouvernements de sensibiliser à la vaccination et d’influencer les consommateurs à se faire vacciner.

Après la deuxième vague meurtrière, la sensibilisation à la vaccination s’est sûrement accrue. Pourtant, il y a encore des sections qui sont aux prises avec la méfiance envers les vaccins Covid-19. Selon une étude du Pew Research Center, les médecins doivent être engagés pour atténuer toute méfiance que les gens ont et sensibiliser, en particulier dans le scénario où il y a beaucoup de buzz autour des vaccins Covid administrés aux enfants également.

La bonne stratégie et combler le vide avec le numérique

Les visites physiques chez les médecins ont presque cessé pour le moment, et c’est à ce moment-là que le numérique peut jouer un rôle crucial en élevant le niveau de sensibilisation et en leur diffusant des informations. Après l’épidémie de virus, l’adoption des technologies numériques a énormément augmenté dans l’industrie pharmaceutique. Ce qui est important pour les spécialistes du marketing pharmaceutique, c’est que la stratégie pour attirer l’attention des médecins ne fonctionne pas lorsqu’ils ne voient pas de patients en ligne ou ne pratiquent pas la médecine ou ne se livrent pas à la recherche médicale.

Mais quand les médecins seront-ils le plus ouverts à recevoir des messages de vaccination contre le Covid-19 ? Ce n’est que lorsqu’ils font progresser leurs connaissances sur les traitements médicaux, les produits et les maladies. C’est à cette époque que les médecins sont très réceptifs aux messages des marques pharmaceutiques. Selon une étude d’Accenture, 69 % des médecins considèrent désormais que « l’éducation numérique des patients » des marques pharmaceutiques est plus utile qu’avant l’épidémie de virus. Les plateformes réservées aux médecins permettent aux marques pharmaceutiques d’interagir efficacement avec les médecins et d’obtenir les résultats souhaités. En termes simples, l’engagement, au plus haut niveau, se produit sur le numérique lorsque les médecins sont sur des sites Web professionnels.

C’est pour cette raison que les marques pharmaceutiques ayant l’intention d’impliquer efficacement les médecins devraient cibler les plateformes réservées aux médecins, les revues médicales et les sites de réseautage professionnel destinés aux professionnels de la santé. L’efficacité du message dépend fortement de faits et de matériel de vaccination importants et significatifs et de leur diffusion de manière non coercitive pour attirer l’attention des médecins.

Parcours de sensibilisation au COVID : être contextuel pour emmener les marques loin

L’industrie pharmaceutique hautement réglementée rend difficile pour les spécialistes du marketing de rationaliser les initiatives programmatiques dans l’espace avec le contenu du vaccin COVID-19. Pour stimuler l’engagement avec les médecins dans l’espace numérique, la messagerie doit être contextuelle, afin d’optimiser les campagnes avec des mesures en temps réel. Ce qui renforce la capacité d’une campagne COVID à attirer l’attention, ce n’est rien d’autre qu’un message pertinent centré sur la plate-forme et une communication cohérente sur tous les canaux. En dehors de cela, le suivi et l’analyse des métriques en temps réel aident à obtenir des informations qui peuvent être utilisées pour ajuster les campagnes et aider à identifier les moments opportuns pour cibler les médecins. Cela aide également à rédiger des messages qui élèvent l’engagement. Ce type de stratégie fournit aux spécialistes du marketing pharmaceutique des informations essentielles sur les messages qui résonnent le plus auprès des médecins.

Les plateformes de télésanté joueront un rôle crucial

Covid a poussé les médecins à s’occuper des patients en ligne, entraînant une poussée des consultations sur les plateformes de télésanté. Les spécialistes du marketing pharmaceutique peuvent profiter de la tendance à déployer efficacement des campagnes de marketing pour accroître la sensibilisation aux dernières recherches ainsi qu’aux effets secondaires potentiels des vaccins. Les plateformes de télésanté sont un espace clé du marketing pharmaceutique qui présente les moments clés pour informer un médecin – lorsqu’il est avec un patient. En ce moment, les médecins sont attentifs aux patients tout en interagissant avec eux pendant le déroulement de la consultation.

Une forte implantation numérique permettrait aux marques pharmaceutiques de faire connaître les vaccins. À cet égard, l’industrie pharmaceutique avait été à la traîne avant la pandémie. Pour éduquer les médecins alors que la campagne de vaccination contre Covid est en cours, le numérique peut certainement faire beaucoup de chemin.

(L’auteur est le fondateur et PDG mondial de Doceree. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

