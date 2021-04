Vaccination Covid 4ème phase à partir du 1er mai, vérifier le prix, la disponibilité, les critères, tous les autres détails

Conformément à la nouvelle politique en matière de vaccins, la part de 50 pour cent du marché libre des vaccins sera utilisée pour vacciner les personnes âgées de 18 ans et plus par les gouvernements des États et les industries. (Photo AP)

Une refonte majeure de la politique de vaccination annoncée par le gouvernement central devrait étendre la couverture du vaccin contre le coronavirus dans le pays à chaque adulte âgé de 18 ans et plus. Egalement exigé par plusieurs partis d’opposition et experts de la santé, le centre a apporté des changements majeurs dans la quatrième phase de la campagne de vaccination de masse, a rapporté l’Indian Express.

Quels sont les changements majeurs?

Le plus grand changement annoncé dans la quatrième phase de la campagne de vaccination à partir du 1er mai est la répartition du total des vaccins produits dans le pays sous deux têtes égales. Alors que le Centre se procurera 50 pour cent du total des vaccins produits, l’autre moitié sera vendue sur le marché libre sur lequel les gouvernements des États, les hôpitaux privés et les industries peuvent acheter des vaccins directement auprès des fabricants de vaccins. Désormais, les gouvernements des États, les hôpitaux privés et les industries pourront se procurer directement des vaccins auprès des fabricants en fonction de leurs besoins.

Jusqu’à présent, le centre achèterait 100 pour cent des vaccins produits dans le pays et les distribuerait entre les États. Alors que la vaccination contre le Covid-19 dans les centres de vaccination gouvernementaux était gratuite pour certains bénéficiaires, les hôpitaux privés étaient autorisés à facturer jusqu’à Rs 250 par dose aux bénéficiaires.

Comment les vaccins seront-ils facturés?

Conformément à la nouvelle politique en matière de vaccins, la part de 50 pour cent du marché libre des vaccins sera utilisée pour vacciner les personnes âgées de 18 ans et plus par les gouvernements des États et les industries. D’autre part, la part de 50 pour cent du gouvernement indien continuera d’être distribuée aux États pour la vaccination uniquement des travailleurs de la santé, des travailleurs de première ligne et des personnes âgées de 45 ans et plus. En ce qui concerne la tarification des vaccins, les vaccins distribués aux États par le gouvernement central continueront d’être gratuits dans les centres de vaccination gouvernementaux.

Combien les hôpitaux privés factureront-ils pour la vaccination?

Étant donné que les hôpitaux privés ne recevront aucun stock de vaccins par le gouvernement, les hôpitaux privés devront se procurer les vaccins auprès des fabricants eux-mêmes et le prix des vaccins ne sera également décidé que par eux. Étant donné que les hôpitaux privés recevront des vaccins à un prix plus élevé auprès des fabricants, le coût par dose de vaccin sera certainement supérieur à 250 roupies par dose facturée jusqu’à récemment. Cependant, cela ne signifie pas non plus que les hôpitaux privés seront autorisés à facturer des prix en flèche pour la dose de vaccin, car le centre a déclaré qu’il formulerait un mécanisme en vertu duquel les prix des vaccins par les hôpitaux privés seraient surveillés.

Comment les États feront-ils progresser la vaccination?

Étant donné que les États recevront leur part des vaccins Covid-19 du centre et pourront également s’approvisionner directement auprès des fabricants de vaccins, les États devront planifier méticuleusement leur stratégie de vaccination. Le gouvernement central a déclaré qu’il communiquerait aux États 15 jours à l’avance sur le nombre de doses qu’ils recevront du pool central. Estimant son besoin et le nombre de doses de vaccin fournies par le centre, les Etats seront en mesure de se procurer directement auprès des fabricants à l’avance.

Comment le centre distribuera-t-il les vaccins entre les États?

Sur la base du nombre de cas actifs dans l’État et de la performance des États dans l’utilisation du stock de vaccins précédent, le centre distribuera les vaccins en conséquence aux États. À l’heure actuelle, la distribution des vaccins était basée sur la demande et l’État qui avait le plus de fréquentation dans les centres de vaccination recevrait plus de stocks. Cependant, le gouvernement central accordera la priorité aux États qui ont gaspillé le moins de doses de vaccin et ont utilisé le stock existant le plus efficacement, a rapporté l’Indian Express.

Qu’arrivera-t-il aux vaccins importés contre le coronavirus?

Le centre a déclaré que les vaccins supplémentaires importés prêts à l’emploi seront vendus à 100% sur le marché libre et que le centre n’aura aucun rôle à jouer dans le processus. Au fur et à mesure que les fabricants étrangers enverront leurs fournitures en Inde, les gouvernements des États, les hôpitaux privés et les acteurs de l’industrie pourront acheter les vaccins directement.

