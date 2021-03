Vaccination Covid: Les hôpitaux privés peuvent vacciner jusqu’à 20 millions de personnes par jour; AHPI cherche un changement de stratégie

Outre les experts de la santé, les gouvernements des États comme le Pendjab ont également demandé au centre de modifier la politique de vaccination afin d’endiguer l’augmentation de l’infection dans les points chauds de Covid-19.

Au milieu du nombre croissant de cas de coronavirus et de mortalité, l’Association des fournisseurs de soins de santé (AHPI) a déclaré que les gouvernements devraient impliquer davantage d’hôpitaux privés et d’établissements de santé dans le processus de vaccination. Soulignant la nécessité cruciale d’un programme de vaccination rapide, l’AHPI a déclaré qu’avec la participation d’institutions privées, le pays peut augmenter ses doses de vaccination quotidiennes jusqu’à 20 millions, contrairement au chiffre actuel de 2 millions.

Soulignant le manque de coordination et d’approbation rapide des différents gouvernements des États pour le retard du programme de vaccination, l’AHPI a déclaré que toutes les grandes, moyennes et petites institutions privées devraient être intégrées dans la stratégie de vaccination.

Citant l’exemple de Mumbai, qui n’a autorisé que 44 hôpitaux privés dans le cadre du programme de vaccination, le Dr Girdhar Gyani, directeur général de l’AHPI, a déclaré que la ville compte plus de 1000 établissements de santé privés. Le Dr Gyani a ajouté que l’AHPI était également disposée à rendre ses services pour aider les gouvernements à se coordonner avec les établissements de santé privés à travers le pays. Citant des chiffres, le Dr Gyani a déclaré qu’il y avait 25000 petits, 40000 moyens et 3000 grands hôpitaux privés et maisons de soins infirmiers à travers le pays et l’intégration de ces hôpitaux dans le programme de vaccination pourrait considérablement stimuler la vaccination dans le pays.

Soulignant l’importance pour le gouvernement de redonner confiance aux institutions de santé privées, le Dr Gyani a déclaré que le pays pouvait facilement vacciner jusqu’à 20 millions de personnes par jour. Le programme de vaccination du gouvernement, qui a commencé par n’autoriser que les personnes âgées et les patients de plus de 45 ans souffrant de comorbidités, a désormais également permis à tous les adultes de plus de 45 ans de se faire vacciner. Outre les experts de la santé, les gouvernements des États comme le Pendjab ont également demandé au centre de modifier la politique de vaccination afin d’endiguer l’augmentation de l’infection dans les points chauds de Covid-19.

