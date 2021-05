Vaccination Drive via Cowin App: un et pour tous?

Par Varisha Sharma,

Le début de la campagne de vaccination 2021 est venu comme un répit pour les gens au milieu de la pandémie. C’est l’aspect le plus essentiel de la lutte contre le virus mortel qui a immobilisé le monde. La première phase de la campagne de vaccination visait à vacciner les agents de première ligne tandis que la deuxième phase était axée sur la vaccination des personnes âgées de 45 ans et plus. La deuxième phase du programme de vaccination a été déployée numériquement via l’application Cowin. La troisième phase du programme de vaccination a également ouvert l’enregistrement des 18-45 ans. Cowin exige que l’on accepte les termes et conditions avant de se connecter. Il prévoit un maximum de 4 inscriptions à partir d’un numéro, l’enregistrement peut être fait en remplissant les détails de toute preuve d’identité gouvernementale. Après l’inscription, une personne peut choisir un créneau disponible dans tous les emplacements. De plus, il existe une section distincte de FAQ qui permet aux personnes de connaître les détails des informations pertinentes lors de l’inscription sur l’application.

La formation d’un cadre en ligne pour la vaccination a créé une asymétrie d’information parmi les personnes qui ne sont pas technophiles et n’ont pas accès aux smartphones. Le nombre de personnes qui utilisent l’application est une très petite fraction de plus d’un milliard d’habitants. La section FAQ recommande aux personnes qui n’ont pas accès à l’application de prendre l’aide d’autres personnes pour réserver un créneau. Cependant, le manque de créneaux horaires et de compétitivité parmi d’autres pour quelques créneaux horaires a également rendu cette option inutile. Il semble presque être la «survie du plus apte» parmi les concitoyens de se faire vacciner en premier. Les personnes qui ont le privilège d’avoir une éducation et d’accéder à la technologie sont bien en avance dans la course à la piqûre. La campagne de vaccination aurait dû tenir compte des besoins de ceux qui appartiennent aux couches inférieures de la société et qui n’ont peut-être pas les moyens et l’accès à la technologie et à Internet. Une telle considération aurait permis de garantir que les sections vulnérables sont également protégées contre le virus mortel. La conduite de la campagne de vaccination en ligne a donné lieu à la «fracture numérique». C’est un fossé entre les sections qui ont accès à la technologie et celles qui n’ont pas d’accès / accès limité à la technologie. Le pouvoir judiciaire, par divers jugements, a reconnu que la présence d’un tel fossé conduit à la violation de divers droits fondamentaux et constitue une pratique discriminatoire, pour commencer.

La Haute Cour du Kerala dans l’affaire Shirin contre l’État du Kerala a estimé que le droit d’accéder à Internet est un droit fondamental et fait partie de l’article 21 et du droit à la vie privée. La Cour a également estimé que la restriction de l’utilisation des téléphones portables dans l’auberge pour femmes constituait une violation déraisonnable du droit d’accès à Internet.

Dans l’affaire Justice for All vs. GNCTD, la Haute Cour de Delhi a estimé que les étudiants des sections économiquement les plus faibles et des groupes défavorisés n’ayant pas accès à Internet ou à des gadgets technologiques constituaient une discrimination et une violation de l’article 14 de la Constitution. La Cour a en outre estimé que ces étudiants devaient recevoir gratuitement des gadgets et une connexion Internet pour mettre fin à l’apartheid numérique.

Les jugements susmentionnés peuvent très bien comprendre que le monde entier et son fonctionnement sont devenus numériques, en particulier à la suite de la pandémie, cependant, une grande partie de la société n’a toujours pas accès au monde numérique ou à la compréhension. de celui-ci. Le pouvoir judiciaire a clairement indiqué que le gouvernement doit veiller à ce que chaque personne ait accès à Internet et aux moyens technologiques, cependant, la réalité d’avoir un tel accès continue d’être une utopie pour beaucoup.

Le gouvernement, bien qu’il soit conscient des problèmes de démarrage du retard technologique et du manque d’accès à Internet, a lancé la campagne de vaccination via l’application Cowin. Lors du déploiement du lecteur via l’application, le gouvernement n’a pas envisagé d’alternative pour les personnes qui n’ont peut-être pas accès à l’application ou ne peuvent pas s’enregistrer. Une option d’enregistrement hors ligne aurait dû être fournie à ceux qui ne peuvent pas trouver leur chemin dans l’application Cowin.

Le manque de vision de la part du gouvernement a non seulement aliéné une grande partie de la société, mais a également créé des problèmes de protection de la vie privée. Dans l’affaire KS Puttaswamy, la Cour suprême, également connue sous le nom de jugement Aadhar, a déclaré le «droit à la vie privée» comme un droit fondamental. Les personnes qui ne connaissent peut-être pas leurs préoccupations en matière de confidentialité ont également le droit à la vie privée. Une personne non armée de la connaissance du stockage des données et de ses conséquences ne serait pas en mesure de protéger sa vie privée. De plus, demander l’aide d’autres personnes lors de la réservation de créneaux horaires crée des obstacles à l’information, car la plupart des informations concernant la confidentialité et d’autres détails connexes peuvent ne pas être suffisamment transmises. Même si de tels détails sont transmis, il est extrêmement difficile pour les personnes qui ne sont pas technophiles de les comprendre. Inutile de dire que la manière indirecte de réserver des créneaux horaires rend le processus de vaccination opaque et fastidieux.

Alors que l’application a aidé à diriger une campagne de vaccination rapide en présentant les détails concernant les emplacements vides et les vaccins; la progression actuelle de la vaccination ne pourra pas couvrir toute la longueur et l’étendue du pays en raison de l’obstacle technologique qu’elle représente pour beaucoup. Le gouvernement doit trouver des moyens de vaccination de substitution pour éliminer l’apartheid numérique et rendre les vaccins accessibles à tous. Cette étape s’alignerait également sur le droit à la vie et à la liberté en vertu de l’article 21 de la Constitution. L’augmentation alarmante du nombre de décès dus au COVID 19 fait pression sur l’urgence de vacciner les personnes de manière limitée dans le temps. Toute personne ayant droit à la vie et à la liberté a également le droit d’être vaccinée. Le gouvernement doit mettre en place une campagne de vaccination inclusive pour niveler le terrain pour les personnes en retard. Une campagne de vaccination inclusive offrirait une chance égale de se faire vacciner à tous et garantirait le respect du droit à l’égalité consacré par l’article 14 de la Constitution.

Le gouvernement peut tirer des leçons de la fameuse campagne contre la polio. La campagne a été menée sur les épaules des volontaires qui sont allés de porte en porte pour administrer la dose de polio couvrant les gens à travers les sections, urbaines et rurales. Une politique de vaccination similaire est nécessaire pour freiner l’élimination de ceux qui ont le plus besoin d’être vaccinés. La politique de vaccination peut s’améliorer avec la disponibilité de plus de vaccins et une stratégie plus claire, mais elle n’atténuera pas les dommages accumulés entre-temps. Par conséquent, le gouvernement doit repenser la manière de rendre la campagne de vaccination plus inclusive et doit le faire rapidement.

