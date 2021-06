Vaccination: les hôpitaux privés se sont assis sur des milliers de doses alors même que les centres BMC étaient confrontés à une crise aiguë

in

Les hôpitaux privés ont soutenu que l’achat d’importants stocks de vaccins s’avère rentable, évite des problèmes logistiques et permet une meilleure planification de la vaccination

À un moment où le gouvernement de l’État et les centres de vaccination gérés par BMC étaient sous le choc d’une grave pénurie de vaccins contre le coronavirus au cours de la semaine dernière, les hôpitaux privés de la capitale Mumbai et d’autres villes étaient pleins de plusieurs doses de vaccin contre le coronavirus en stock, l’Indian Express signalé. Même si le gouvernement central a annoncé des changements majeurs dans la politique de vaccination la semaine dernière, il existe des cas comme ceux-ci qui illustrent les défis pour assurer une distribution équitable des vaccins contre le coronavirus.

Pourquoi les centres publics sont-ils en rupture de stock ?

Avant les changements d’approvisionnement en vaccins annoncés par le Premier ministre Modi la semaine dernière, le gouvernement de l’État et le secteur privé étaient sur un pied d’égalité, chacun ayant le droit de recevoir 25 pour cent du total des fournitures de vaccins. D’autre part, 50 pour cent des fournitures de vaccins devaient être remis au gouvernement central. Selon le rapport d’Indian Express, le gouvernement de l’État du Maharashtra s’est procuré à lui seul un total de 25,10 lakh doses de vaccin Covid-19 au mois de mai. En revanche, les hôpitaux privés basés dans le Maharashtra ont reçu jusqu’à 32,38 doses de vaccin lakh au cours du même mois.

L’écart entre les marchés publics de l’État et les stocks des hôpitaux privés s’est encore aggravé, car l’État a dû distribuer les vaccins dans tout l’État, tandis que la majeure partie des doses de vaccins achetées par le secteur privé a été attribuée aux hôpitaux privés de Mumbai. Par conséquent, le BMC n’a pu obtenir que 5,23 doses de vaccin lakh sur le quota du gouvernement de l’État, alors que les hôpitaux privés basés à Mumbai disposaient d’une énorme dose de 22,37 lakh au mois de mai. En comparaison, BMC au mois d’avril a pu obtenir environ 9,47 lakh doses de vaccin car les hôpitaux privés n’étaient pas autorisés à se procurer 25% du lot total de vaccins.

Pourquoi les hôpitaux privés avaient-ils encore des milliers de doses ?

L’Indian Express a cité les données de BMC qui ont montré que pendant tout le mois de mai, les hôpitaux privés ne pouvaient utiliser que 3,34 doses de lakh à Mumbai, ce qui représente un dérisoire 15 pour cent du stock total disponible avec les hôpitaux. La disponibilité d’énormes quantités de doses de vaccin inutilisées auprès des hôpitaux privés a suscité un effet indésirable de la part de l’organisme municipal BMC. Un haut responsable de BMC a déclaré à l’Indian Express sous couvert d’anonymat que le secteur privé achetait plus de vaccins qu’il ne pouvait en administrer et bloquait les approvisionnements en vaccins qui auraient pu être utilisés par les centres de vaccination gérés par le gouvernement.

Réponse des hôpitaux privés

Les hôpitaux privés ont soutenu que l’achat de stocks importants de vaccins s’avère rentable, évite les problèmes logistiques et permet une meilleure planification de la vaccination. Le Dr Joy Chakraborty, COO de l’hôpital PD Hinduja, a déclaré à l’Indian Express qu’on ne pouvait pas s’attendre à ce que les hôpitaux privés achètent 10 000 à 15 000 doses à la fois car ce ne serait pas économique. L’hôpital Hinduja avait acheté un total de 96 000 doses de vaccin et disposait d’environ 70 000 doses de vaccin le 2 juin.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.