Vaccination : l’Inde bat un nouveau record et devient le pays le plus rapide à administrer 10 millions de doses en une seule journée

Grande journée pour l’Inde, tant sur le front du cricket de vaccination : PM Modi

Le pays a réalisé lundi un autre exploit en administrant plus de 1 crore de doses de vaccin pour la troisième fois au cours des 11 derniers jours. Lundi, un total de 1 05 76 911 doses ont été administrées, ont indiqué les responsables. Ils ont également ajouté que le chiffre devrait augmenter car les rapports finaux de la journée seront publiés tard dans la nuit.

En Inde, septembre a commencé sur une bonne note en matière de vaccination. La journée a marqué le 1 crore de vaccinations et sous la direction du Premier ministre Narendra Modi, la plus grande campagne de vaccination au monde atteint des sommets énormes, a tweeté le ministre de la Santé de l’Union Mansukh Mandaviya. Le nombre cumulé de doses de vaccin administrées en Inde a franchi la barre des 69,68 crores, a ajouté le ministère de la Santé de l’Union. Le Premier ministre Narendra Modi a également partagé la nouvelle sur Twitter et a écrit : “Grande journée pour l’Inde, à la fois sur le front du cricket de vaccination”.

MyGovIndia (le pseudonyme officiel du centre) a tweeté le 5 septembre qu’en août, le pays avait administré plus de 180 millions de doses de vaccin. Le jalon atteint est comparativement plus que tous les pays du G-7 réunis – le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Italie, l’Allemagne, la France et le Japon. Les données tweetées par MyGovIndia montrent que le Canada a administré 3 millions de doses de vaccin tandis que le Japon a administré 40 millions de doses de vaccin dans les deux fourchettes les plus basses et les plus élevées, respectivement.

Mardi, l’Inde a enregistré une baisse d’un jour des cas quotidiens de covid-19. Selon le bulletin sanitaire publié par le gouvernement, l’Indien a enregistré 31 222 nouveaux cas de covid 19 au cours des dernières 24 heures. Les données montrent qu’en Inde, 290 personnes succombent à l’infection à covid 19 et à d’autres affections connexes en l’espace d’une journée. Le nombre total de cas actifs dans le pays a également atteint la barre des 4 lakhs.

