Vaccination obligatoire en Italie pour les plus de 50 ans

01/05/2022

Draghi défend la mesure pour « préserver le bon fonctionnement des hôpitaux et, en même temps, garder les écoles et les entreprises ouvertes »

Le Conseil des ministres de Italie a approuvé aujourd’hui le vaccination obligatoire contre le coronavirus pour les plus de 50 ans, une mesure qui vise à soulager la pression hospitalière et contrôler les infections pour protéger la population.

Cela a été confirmé aujourd’hui par des sources du siège du gouvernement, qui ont indiqué que le Premier ministre, Mario Draghi, a indiqué lors de la réunion avec les ministres la la nécessité pour la population d’être immunisée pour contrôler la pandémie.

« Les mesures d’aujourd’hui veulent préserver le bon fonctionnement des hôpitaux et, en même temps, garder les écoles et les entreprises ouvertes. Nous voulons arrêter la croissance de la courbe de contagion et pousser les Italiens qui n’ont pas encore été vaccinés à le faire », a déclaré Draghi, selon des sources.

« Nous agissons sur tranches d’âge les plus à risque d’être admises pour réduire la pression hospitalière et sauver des vies », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le Gouvernement a décidé que le certificat sanitaire renforcé (obtenu lorsque vous êtes vacciné ou avez passé la maladie) Il sera obligatoire à partir du 10 janvier pour accéder aux moyens de transport, en plus des hôtels, des cérémonies ou des festivals ; alors que pour l’instant il est demandé dans les loisirs et la restauration.

Draghi a souhaité étendre l’utilisation de ce passeport renforcé à plus d’activités, comme les services publics, les soins à la personne ou les centres commerciaux, mais cela n’a pas été possible ce mercredi par le réticence de certaines forces de la coalition gouvernementale, comme la Liga d’extrême droite, qui l’a interprété comme une vaccination obligatoire masquée pour tout le monde, selon les médias italiens.

Le ministre de la Santé, Roberto Speranza, a déclaré pour sa part que le les décisions prises visent à réduire autant que possible le nombre de non vaccinés car « c’est ce qui provoque la saturation des systèmes hospitaliers ».

« Les deux tiers des personnes hospitalisées en ucis et 50% des patients des services ordinaires ne sont pas vaccinés », se lamente.

L’Italie a enregistré aujourd’hui un nouveau record d’infections depuis le début de la pandémie, avec 190 000 cas au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total à 6,7 millions depuis février 2020.

Le nombre de morts a été de 231, portant le total à 138 276.

Concernant la campagne de vaccination, 89,13 % de la population de plus de douze ans a déjà au moins une dose et 86,07 % ont terminé le cycle, tandis que le rappel a été inoculé à 67,67% de la population pouvant le recevoir.10,98 % des enfants entre 5 et 11 ans ont aussi déjà au moins une dose, mais seulement 0,01 % de ce groupe a la ligne directrice complète.