Vaccination sur le lieu de travail autorisée à partir du 11 avril

Seuls les employés âgés de 45 ans ou plus seraient éligibles à la vaccination sur le lieu de travail et l’enregistrement se ferait via le portail CoWIN.

Le ministère de la Santé et du Bien-être familial a autorisé mercredi la vaccination sur les lieux de travail gouvernementaux et privés à partir du 11 avril. Tous les lieux de travail comptant plus de 100 bénéficiaires seraient étiquetés avec les centres de vaccination Covid-19 existants pour la campagne de vaccination.

Les entreprises de Pune avaient déjà commencé à vacciner leurs employés. Tata Motors et le groupe Forbes Marshall avaient, en association avec la Pimpri Chinchwad Municipal Corporation, lancé des campagnes de vaccination dans leurs usines. Tata Motors avait déjà vacciné 2000 employés de son usine de Pimpri jusqu’à mardi et prévoyait d’en couvrir 1000 autres d’ici mercredi.

Rajesh Bhushan, secrétaire syndical à la santé, a déclaré qu’une proportion substantielle de la population âgée de 45 ans et plus appartenait au secteur organisé et travaillait dans des bureaux et des opérations de fabrication, de sorte que le gouvernement leur permettait de lancer une campagne de vaccination sur le lieu de travail pour rendre les vaccins plus accessibles. et pratique. Seuls les employés âgés de 45 ans ou plus seraient éligibles à la vaccination sur le lieu de travail et l’enregistrement se ferait via le portail CoWIN.

Les autorités sanitaires de district déploieront des équipes de vaccination sur les lieux de travail du gouvernement tandis que les centres de vaccination privés déploieront leurs équipes sur les lieux de travail privés.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.