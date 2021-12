Vaccinations obligatoires susceptibles d’être introduites dans le paddock de Formule 1 pour 2022

La Formule 1 devrait faire des vaccinations contre COVID-19 une exigence obligatoire pour tout le personnel du paddock la saison prochaine.

Cette décision fait suite à l’émergence de la variante Omicron, plus transmissible, qui a conduit à un nombre record de cas quotidiens de COVID-19 dans certains pays.

Alors que la pandémie se poursuit, une troisième campagne consécutive de F1 devrait avoir lieu avec des protocoles appliqués afin de protéger tous ceux qui travaillent à chaque course.

Des tests stricts ont eu lieu tout au long des saisons 2020 et 2021, bien que les exigences de distanciation sociale aient été quelque peu assouplies au cours du dernier trimestre de la campagne de 22 courses qui vient de se terminer.

La Formule 1 ne voudra pas revenir à des courses à huis clos, comme la plupart de celles organisées en 2020, mais des vaccinations obligatoires pourraient être introduites même si les premières données indiquent que contracter Omicron peut ne pas entraîner une maladie aussi grave que les variantes précédentes.

« En ce qui concerne ce qui va se passer l’année prochaine, c’est un peu trop tôt car il y a trois semaines, nous pensions tous que la pandémie était presque terminée et que 2022 serait tout juste revenu à la normale », Bruno Famin, le directeur des opérations de la FIA qui est en charge des protocoles COVID-19 de l’instance dirigeante, a déclaré à Autosport.

«Mais malheureusement, avec cette nouvelle variante que nous avons en Europe, la pandémie augmente beaucoup et les hôpitaux se remplissent à nouveau.

« Des centaines de milliers de personnes sont contaminées chaque jour en Europe et nous devons être très prudents.

« Nous savons que dans certains endroits, dans certains pays, lors de certains événements, la vaccination obligatoire progresse, c’est quelque chose que nous pouvons envisager, mais pour le moment rien n’a encore été décidé. »

Le pilote de la Scuderia Ferrari Mission Winnow @Charles_Leclerc a été testé positif au COVID-19.

Conformément aux protocoles exigés par la FIA et l’équipe, Charles a été testé à son retour d’Abu Dhabi.

Il se sent actuellement bien, avec des symptômes légers et s’auto-isolera à la maison.

– Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 16 décembre 2021