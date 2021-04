Vaccine Logjam: les restrictions de facto des États-Unis sur les principales matières premières des vaccins exposent les efforts mondiaux de vaccination à de sérieux retards

Mais, à la fin de la semaine dernière, Adar Poonwalla, du Serum Institute, demandait au président américain Joe Biden de «lever l’embargo» sur les matières premières essentielles à la production de vaccins.

Dans les conditions les plus idéales, le monde a la capacité de produire cette année 14 milliards de doses de vaccin Covid 19. Mais, le pilote est, bien entendu, «dans les conditions les plus idéales». Certes, un milliard de doses de vaccin ont déjà été faites, et The Economist cite des données d’Airfinity pour dire que le prochain milliard pourrait être prêt d’ici le 27 mai. Mais, à la fin de la semaine dernière, Adar Poonwalla du Serum Institute a demandé au président américain Joe Biden de «Lever l’embargo» sur les matières premières essentielles à la production de vaccins. Les États-Unis ont invoqué une loi des années 1950 – sous l’administration Trump – qui, en fait, limite les exportations de divers matériaux impliqués dans la production de vaccins, à partir de tubes, de filtres et même de papier, bien qu’elle n’interdise pas totalement. Et les freins, ou toute appréhension à ce sujet, déclenche un stockage, qui non seulement conduit à une pénurie d’origine humaine, mais retarde également la production de vaccins de plusieurs semaines.

Il est vrai que ce ne sont pas seulement les États-Unis qui fournissent les matières premières essentielles pour la production de vaccins, mais leurs actions définissent le modèle à suivre pour les autres pays fournisseurs. Les retombées en sont la vaccination retardée et la couverture vaccinale réduite, ce qui conduit à une propagation continue de la maladie.

Et, étant donné que la reprise de la production prend du temps, même la levée des bordures ne se traduit pas par un élan immédiat. Plusieurs groupes de pression et organisations de défense expriment la nécessité pour les États-Unis et d’autres pays de ne pas interférer avec les chaînes d’approvisionnement critiques pour les vaccins. À moins que les États-Unis n’agissent, la vaccination mondiale continuera d’être dans l’incertitude. La pénurie de matières premières entravera les efforts de vaccination de l’Inde, et alors qu’elle s’efforce de combler les lacunes, cela signifiera que les vaccins qui devaient être expédiés d’Inde vers d’autres pays seront retardés – l’UE envisage déjà une action en justice contre AstraZeneca qui avait contracté Serum Institut d’approvisionnement de son vaccin. Pendant ce temps, Joe Biden aurait plaidé qu’il devait «protéger les Américains». La question est: sera-ce au détriment du reste du monde?

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.