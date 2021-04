Vaccine Maitri: Les Fidji reçoivent 100000 doses de Made in India Covishield

Le Haut-commissaire par intérim de l’Inde, Saifullah Khan, a remis mardi un envoi de 100 000 doses de vaccins Covishield au Premier ministre fidjien, le contre-amiral (à la retraite) Josaia Voreqe Bainimarama. (Image représentative: IE)

Un envoi d’environ 100 000 doses de vaccins Made in India COVISHIELD (AstraZeneca) arrive à l’aéroport international de Nadi, aux Fidji. Cela est conforme à l’engagement déclaré de l’Inde d’utiliser la capacité de production et de distribution de vaccins disponible dans le pays pour aider les pays partenaires dans la lutte contre la pandémie mondiale de COVID.

Ces doses de vaccin sont fournies par le gouvernement par le biais de Grant Assistance en tant que geste spécial d’amitié et de solidarité avec le peuple fidjien.

Initiative d’amitié pour les vaccins

Jusqu’à présent, l’Inde a fourni plus de 63 millions de doses de vaccins à environ 76 pays, y compris des soldats de la paix et des travailleurs de la santé des Nations Unies. Une partie de cela est devenue des cadeaux et sur une base commerciale. Et aussi via l’installation COVAX de GAVI.

Les principales sources ont déclaré à Financial Express Online: «Aucun autre pays n’a fourni aux pays du monde autant de doses que l’Inde jusqu’à présent. L’Inde avait lancé le programme national de vaccination contre le COVID-19 le 16 janvier 2021. Et, avec quelques jours, les approvisionnements externes ont commencé. » Ajoutant: « Dès que les commandes d’achat ont été passées, les approvisionnements sous COVAX Facility ont également commencé. »

Inde et Fidji

Pour l’Inde, les Fidji sont un partenaire important pour la réalisation de la vision indo-pacifique – qui envisage une région libre, ouverte et inclusive à la recherche du progrès et de la prospérité.

Les deux pays ont un partenariat de longue date basé sur le respect mutuel, la coopération et les liens culturels.

Remise des vaccins

Le Haut-commissaire par intérim de l’Inde, Saifullah Khan, a remis mardi un envoi de 100 000 doses de vaccins Covishield au Premier ministre fidjien, le contre-amiral (à la retraite) Josaia Voreqe Bainimarama.

Qui d’autre était présent?

Ministre de la santé et des services médicaux, Ifereimi Waqainabete, ministre de la défense, de la sécurité nationale et de la police Inia Seruiratu, secrétaire permanente du cabinet du Premier ministre, Yogesh Karan, secrétaire permanent de la santé et des services médicaux, James Fong, commissaire de l’Ouest, Mesake Ledua, General Manager Airports Fiji Limited, Isei Tudreu et d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement.

Interdiction des exportations?

Non. L’Inde n’a imposé aucune interdiction sur les exportations de vaccins contrairement à de nombreux autres pays.

Selon des sources, «Dans les semaines et mois à venir, l’Inde fournira des vaccins COVID-19 aux pays partenaires. Cela se fera par étapes. Cela se fera en gardant à l’esprit les exigences nationales du déploiement par étapes. »

«L’Inde reste déterminée à aider le monde avec des vaccins, y compris par le biais de COVAX Facility», ont expliqué les sources à Financial Express Online. Ajoutant: « Sur la base de la capacité de fabrication actuelle disponible et des exigences des programmes nationaux de vaccination, il pourrait également être nécessaire de calibrer les calendriers d’approvisionnement de temps en temps. »

«Pour gérer la pandémie collectivement, il est nécessaire que toutes les parties prenantes collaborent ensemble et réglementent les horaires au besoin», ont expliqué les sources.

100 000 doses de vaccin atteignent le Paraguay

Le vaccin Made in India atteint la nation sud-américaine du Paraguay et ces 100 000 doses de vaccin Covaxin en provenance d’Inde seront utilisées pour la vaccination continue contre le COVID-19 dans la nation sud-américaine.

Jusqu’à présent, ce pays a signalé plus de 2 09 000 cas de COVID-19 et selon les données disponibles dans le domaine public, environ 4 063 personnes sont décédées des suites du COVID.

Doses de vaccin pour l’UNPKF

La semaine dernière, 2 00 000 doses de vaccins ont quitté Mumbai pour Copenhague pour être remises à la Force des Nations Unies pour le maintien de la paix (UNPKF) dans le monde entier.

La cargaison de vaccins AstraZeneca Covishield, produits par le Serum Institute of India (SII) à Pune, a été envoyée, car l’Inde s’était engagée au CSNU le mois dernier à fournir des doses de vaccin à l’UNPKF.

Selon les responsables, les doses de vaccin de l’Inde et 3,00 000 doses de la Chine garantiraient que l’ensemble de la force qui compte plus de deux soldats lakh – environ 91 000 membres du personnel actif et 1 11 512 membres du personnel en uniforme, recevra les deux doses requises chacune.

Le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, a publié une déclaration de New York pour remercier le gouvernement indien.

Le don de l’Inde à l’UNPKF profitera également aux soldats indiens – ils constituent l’un des plus importants contingents de forces de maintien de la paix et de police, avec plus de 5000 hommes et femmes qui sont déployés au Congo, au Soudan du Sud et au Liban, entre autres pays.

