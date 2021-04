Vaccine news: les restrictions de l’UE sur AstraZeneca jab « ont conduit à plus de décès », selon un expert | UK | Nouvelles

Les craintes concernant un caillot sanguin rare ont suscité de graves inquiétudes dans les gouvernements à travers l’Europe, bien que le vaccin AstraZeneca ait reçu le feu vert des régulateurs. S’exprimant sur BBC Newsnight, le professeur Jeremy Brown du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a critiqué la restriction par l’UE du vaccin AstraZeneca.

L’animatrice de l’émission de la BBC, Emily Maitlis, a interrogé le professeur Brown sur la décision de la Norvège, du Danemark et de l’Islande de suspendre le coup d’AstraZeneca il y a près d’un mois, leur demandant s’ils étaient trop hâtifs dans leur prise de décision.

Elle a déclaré: «À l’époque, il semblait que les pays de la Commission européenne avaient été licenciés pour cette suspension.

« Vous semble-t-il maintenant que nous étions trop pressés pour juger et que cette transparence plus tôt aurait peut-être été utile ici? »

Le professeur Brown a répondu: «Ce que nous n’avons pas aimé à propos de leur suspension, c’est leur suspension rapide dans une tranche d’âge où le rapport bénéfice-risque serait clairement bénéfique à la poursuite de la vaccination.

«De nombreux pays que vous avez mentionnés ici, ont suspendu le vaccin dans les groupes d’âge où le nombre de cas de maladie augmente et le taux de mortalité est maintenant de 1 sur mille, 1 sur cent – quelque chose qui s’approche de cet ordre de grandeur.

«En suspendant l’utilisation de la vaccination, ils ont probablement conduit à plus de décès et de morbidité que de maladies qu’ils ne l’auraient fait s’ils avaient poursuivi le programme de vaccination.

«C’est le problème de leur suspension rapide dans les tranches d’âge où la maladie elle-même est susceptible de provoquer des infections très graves.»

La nouvelle intervient alors que le Royaume-Uni a pris la décision d’offrir une alternative au vaccin AstraZeneca aux moins de 30 ans.

Elle a déclaré: «Il y a un peu moins de deux semaines, mon directeur général a lancé un appel aux pays excédentaires pour qu’ils donnent un million de vaccins que nous pouvons utiliser dans COVAX, c’est AstraZeneca et Pfizer-BioNTech.

«À ce jour, je n’ai encore entendu parler d’aucun de ces vaccins.

«Nous n’avons rien de plus dans les accords que nous avons conclus avec les fournisseurs et, malheureusement, les approvisionnements que nous pensions avoir, sont retardés parce que l’Inde, en particulier, fait face à une épidémie massive et massive et utilise ce qu’elle a. eu. »