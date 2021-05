Vacciné? Obtenez maintenant une remise spéciale de Reliance General lors de l’achat ou du renouvellement d’une police d’assurance

Les clients qui se sont vaccinés même avec la première dose de vaccination peuvent bénéficier de cet avantage.

Reliance General Insurance a réitéré son engagement à assurer la sécurité de ses clients, en promouvant activement la campagne de vaccination COVID-19 et en récompensant les clients qui ont déjà pris un coup.

La société vise à offrir une facilité supplémentaire à ses clients qui sont en train d’acheter ou de renouveler leur police d’assurance Health Infinity auprès de la compagnie d’assurance générale, en offrant une remise supplémentaire unique de 5% aux clients qui ont souscrit le COVID-19. vaccination.

La police d’assurance Reliance Health Infinity est une assurance maladie complète. La police d’assurance maladie peut être choisie en tant que plan individuel ou familial, avec des options de couverture allant de Rs 3 lakh à Rs 1 crore. La politique n’a pas de sous-limites, offre des soins aux patients hospitalisés, des procédures de garde, une hospitalisation à domicile, un don d’organe, des frais médicaux pré-hospitalisation et post-hospitalisation, une indemnité de rétablissement et une option d’annulation gratuite de 90 jours.

Rakesh Jain, PDG de Reliance General Insurance, déclare: «Nous souhaitons remercier l’IRDAI pour son approbation spéciale de la remise Covid Vaccine dans notre produit Health Infinity, alors que tout le monde doit se rassembler et combattre collectivement l’impact du virus. Bien que nous ayons toujours encouragé les individus à s’assurer contre une urgence médicale, cette fois, nous voulons faire plus. Par le biais de cette incitation, nous voulons encourager les individus à donner la priorité à leur santé à cette heure critique et à se faire vacciner au plus tôt.

La remise unique supplémentaire de 5% sur la police Reliance Health Infinity s’ajoutera aux autres réductions applicables au moment de l’achat de la police, ce qui rendra la prime extrêmement abordable. L’offre peut également être utilisée par les assurés existants sur leur prime de renouvellement. Les clients qui se sont vaccinés même avec la première dose de vaccination peuvent bénéficier de cet avantage.

À partir du 1er mai, toute personne de plus de 18 ans est éligible pour une vaccination contre le COVID-19, car le gouvernement a accéléré le processus de vaccination, en menant sa guerre contre le COVID-19.

L’entreprise affirme que l’initiative illustre la philosophie de RGI qui consiste à donner la priorité à la communauté et met en évidence le rôle intégral que les organisations peuvent jouer dans la santé et le bien-être de la société dans son ensemble. C’est également un pas dans la bonne direction alors que l’Inde continue de lutter contre la pandémie.

