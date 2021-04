Vaccine plus technologie: ce dont nous avons besoin pour lutter contre Covid 2.0

Le gouvernement a encouragé le développement de ventilateurs l’année dernière, et nous devrions encourager davantage d’innovations pour stimuler l’économie.

Par Ajai Chowdhry

En me réveillant samedi, j’ai lu la triste nouvelle selon laquelle le nombre de cas quotidiens en Inde (89 000) était le plus élevé au monde, devant les États-Unis (70 024) et le Brésil (69 662). C’était le premier jour depuis octobre où les cas en Inde étaient les plus élevés au monde. J’ai aussi lu dans le FE que le comportement imprudent d’une nation fatiguée par Covid – avec les souches britanniques et sud-africaines les plus virulentes du pays – a joué un grand rôle dans la flambée actuelle.

J’ai entendu parler des verrouillages, mais nous avons appris de notre expérience du verrouillage national (qui était nécessaire) l’année dernière. De nombreux États et le Centre se méfient des verrouillages car ceux-ci ont un impact sur les moyens de subsistance. Mais 657 bâtiments ont été scellés à Mumbai!

Le dilemme du vaccin

Aujourd’hui, nous sommes mieux préparés avec deux vaccins disponibles. Les États-Unis, dans le cadre de l’opération Warp Speed, semblent rattraper rapidement leur retard sur les vaccinations. Le reste du monde s’intéresse au plus grand producteur mondial, à savoir l’Inde. Bientôt, nous aurons approuvé plus de vaccins. Nous devons agir rapidement sur ce point.

Mais il y a des défis avec la vaccination en Inde. Nous devons l’ouvrir à plus de catégories en fonction de la disponibilité. Au rythme actuel, il faudra peut-être plus de 300 jours pour vacciner 50% de la population. Dans tous les cas, il n’existe actuellement aucun vaccin capable de prendre en charge environ 56% de la population (51% d’enfants et 5% de femmes enceintes). En plus de cela, il y a une certaine confusion dans l’esprit de la population éligible. On pense que même tous les travailleurs de première ligne peuvent ne pas avoir pris le vaccin. Selon le ministère de la Santé, le nombre de personnes vaccinées dans cette catégorie est 24% plus élevé que le nombre connu. Ainsi, comme d’habitude, le «jugaad» se produit à de nombreux endroits.

Beaucoup de gens s’inquiètent de l’efficacité de chaque vaccin (le mien est meilleur que le vôtre). Ils sont confus et attendent le meilleur. Mais en lisant davantage et en visionnant des vidéos à ce sujet, j’ai trouvé que l’efficacité n’était pas si importante. En effet, les essais ont été effectués à différents états de croissance du virus (y compris plus de variantes). Nous devrions prendre ce que nous obtenons. Tous les vaccins sont acceptables s’ils sont approuvés. Selon Amesh Adalja du Johns Hopkins Center for Health Security: «L’objectif du programme de vaccination contre Covid-19 n’est pas nécessairement d’arriver à Covid Zero mais d’apprivoiser le virus, de le désamorcer, de supprimer sa capacité d’hospitalisation grave et mort. » Donc, le vrai but est de donner à votre corps une protection suffisante pour éviter l’hospitalisation et la mort. (Bien sûr, vous pouvez être infecté malgré le vaccin.)

Nous n’en savons toujours pas assez sur la maladie et les vaccins, mais beaucoup prédisent que nous pourrions finir par vivre avec et prendre des vaccins chaque année pour diverses souches. L’OMS a déclaré que la deuxième année de la pandémie pourrait être plus difficile à mesure que le coronavirus augmente (Global News, janvier 2021). Les inquiétudes concernant les caillots persistent. Mais nous devons continuer avec la vaccination. Cela ne pouvait pas être la fin de tous les problèmes liés aux pandémies. Bill Gates a averti que la prochaine pandémie pourrait être 10 fois pire.

Vaccine-plus

Même si vous prenez le vaccin, il est important d’observer le bon comportement – masques, distanciation sociale et se laver les mains fréquemment. C’est très difficile dans notre pays, avec une forte densité de population et une fatigue des masques, et tant de festivals et de mariages où tout cela va pour un tirage au sort.

Mais il y a des masques et il y a des masques. Les plus basiques sont «utiliser et lancer». Beaucoup de technologie s’est glissée ici. Les masques N95 avec un ajustement approprié sont ceux recommandés sur la base d’une étude de l’Université de Cambridge. La respirabilité est également importante. De nombreuses technologies sont apparues sur le matériau utilisé. La start-up IIT Kanpur E-Spin a créé le masque Swasa N95 (réutilisable pendant 100 heures). Livinguard, une entreprise suisse fondée par un Indien, Sanjeev Swamy, propose une gamme de masques à technologie très avancée. Ceux-ci sont lavables 30 fois et le matériau utilisé est censé détruire jusqu’à 99,9% du SARS CoV-2. Une autre société indienne, AARMR, a conçu des masques sympas pour protéger l’utilisateur tout en ayant une belle apparence.

Surfaces et technologie

Les études portent toujours sur la durée pendant laquelle le virus reste actif sur les surfaces. On ne sait pas si cela augmente les chances de transmission. Mais on sait que le virus peut survivre sur des surfaces de quelques heures à quelques jours, selon le matériau. Ici aussi, de nombreux types de technologies sont utilisés. Les plus populaires sont les sprays. Mais ceux-ci doivent être utilisés plusieurs fois par jour. Des sociétés de services ont vu le jour pour promouvoir des solutions dans les bureaux (utilisation de matériaux spéciaux, pulvérisation et utilisation de tunnels dans les bureaux, etc.). Tous ces éléments fournissent un soulagement temporaire. Des études menées par le CDC ont clarifié que la transmission de surface «n’est pas considérée comme le principal moyen de propagation du virus».

Technologie de prévention

Ainsi, le coronavirus se propage essentiellement d’une personne à l’autre. Les personnes infectées (même sans symptômes) peuvent émettre des aérosols lorsqu’elles parlent, respirent ou mangent. Ces particules infectieuses peuvent flotter ou dériver dans l’air pendant jusqu’à trois heures. Les espaces fermés sont l’endroit où le virus se développe. De nombreuses technologies ont vu le jour pour les espaces fermés.

Ioniseurs d’air: Certaines entreprises en Inde et à l’étranger ont créé de tels produits. Ceux-ci sont efficaces pendant 2 à 4 heures et ne peuvent prendre en charge que la transmission aérienne. Ils peuvent produire de l’ozone, qui est nocif pour les êtres humains. Cela peut être efficace dans de très petits espaces et nécessite un changement et un entretien constants du filtre.

Appareils ultraviolets: De nombreux produits sont disponibles avec des allégations douteuses. Ceux-ci sont principalement efficaces pour une désinfection ponctuelle. L’exposition à ce produit peut être nocive pour les yeux et la peau de l’homme.

Vaporisateurs: De nombreux produits sont disponibles, mais ils sont à nouveau à usage unique et temporaires, et certains peuvent être toxiques pour l’homme et l’environnement.

Ce qu’il faut vraiment, c’est ramener les affaires à la normale et relancer l’économie pendant Covid 2.0. Aucun avis ne fonctionnera, à l’exception des vaccins et de la technologie. Nos écoles seront fermées pour la deuxième année consécutive. La plupart des entreprises informatiques et des BPO fonctionnent avec WFH et, dans certains cas, des opérations sous-optimales. La plupart des grandes entreprises et usines sont à nouveau menacées par des verrouillages, des ruptures de la chaîne d’approvisionnement, etc. Et l’hospitalité a un énorme problème car les restaurants, etc.

Certaines technologies intéressantes ont vu le jour. Une entreprise américaine a créé un système d’IA qui utilise la surveillance existante pour créer un système de positionnement intérieur en temps réel pour une désinfection ciblée. Mais cela dépend d’une désinfection constante et n’est pas une solution 24 × 7.

J’ai également entendu parler d’une technologie à base d’eau sur laquelle travaillent certains chercheurs en Inde. La technologie la plus prometteuse et la plus éprouvée provient de la start-up Shycocan Corp en Inde. Lorsque le scientifique Rajah Vijay Kumar a annoncé cela l’année dernière, quelques opposants ont estimé que ce n’était pas possible. Certains ont remis en question la physique. Il dit qu’il adopte les vieux principes de la physique. «Lorsqu’un superalliage (technologie propriétaire de l’inventeur) est excité, il émet une certaine quantité de photons. Ces photons rebondissent sur diverses surfaces pour éjecter des électrons. » Ces électrons recherchent la charge négative du virus, qui, à son tour, désactive la protéine de pointe du virus. Le cycle se poursuit alors que ces électrons combattent le virus quel que soit le nombre de personnes infectées dans la pièce. Il dit que «le Shycocan ne nuit à aucun être vivant – des micro-organismes aux champignons jusqu’aux plus grands animaux et aux êtres humains.»

J’ai rencontré le Dr Kumar à Bangalore il y a de nombreuses années. C’est un inventeur prolifique et il m’a montré des technologies étonnantes comme le Cytotron qui est connu pour guérir le cancer. Il a une trentaine de brevets à son actif. Le produit a été testé scientifiquement dans des laboratoires aux États-Unis, au Mexique et en Inde. Il a également l’approbation du marquage CE et la FDA américaine l’a autorisé à être vendu aux États-Unis dans le cadre de ses directives de discrétion d’application pendant l’urgence sanitaire Covid-19. L’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Émirats arabes unis et la Malaisie l’ont également autorisé. L’entreprise affirme avoir déjà commencé ses exportations. Le produit est maintenant utilisé par certains clients de renom du secteur privé et du gouvernement. On m’a montré une expérience réelle de clients (sur des vidéos) dans une usine, dans un cabinet de dentiste, un café et une société de financement.

Je pense que les gouvernements et les entreprises devraient encourager cette technologie et permettre «l’ouverture» des bureaux, des écoles, des collèges et des cinémas plutôt qu’un autre spectre de verrouillage. Nous avons besoin de déblocages et être les premiers au monde à utiliser la technologie indienne pour le faire.

Le gouvernement a encouragé le développement de ventilateurs l’année dernière, et nous devrions encourager davantage d’innovations pour stimuler l’économie. Ce sera une étape bienvenue vers une véritable atmanirbharta et montrera nos prouesses technologiques au monde, en plus des vaccins. C’est ce que j’appelle le vaccin plus la technologie.

(L’auteur est le fondateur, HCL)

