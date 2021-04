Vaccine POLL: Soutenez-vous un passeport vaccinal Covid pour les pubs, bars et restaurants? VOTE | Politique | Nouvelles

On pense que le Premier ministre est sur le point d’approuver une «certification de vaccin» alors qu’il cherche à réduire progressivement les restrictions de Covid et à rouvrir l’économie. Cela permettrait aux personnes vaccinées d’entrer dans les pubs, les bars, les restaurants, ainsi que éventuellement dans les stades de football et les salles de concert.

Certains membres de son cabinet estiment qu’il est vital d’assurer le redémarrage rapide de l’économie britannique.

Mais les propositions se sont heurtées à une opposition farouche, avec 72 députés d’un groupe multipartite s’engageant à s’opposer au plan «diviseur et discriminatoire» visant à créer «Checkpoint Britain».

Le conseiller gouvernemental, le professeur Robert West, a même déclaré que les «passeports» donneraient aux gens un faux sentiment de sécurité.

Pour réprimer cette opposition et faire adopter la loi, le Premier ministre devrait garantir que le régime serait temporaire.

Les «passeports vaccinaux» verraient les gens délivrer un certificat prouvant s’ils ont eu une piqûre.

Comme le système actuel de test et de traçage du NHS, il fonctionnerait très probablement sur une application pour smartphone, que les gens montreraient au personnel une fois qu’ils seraient entrés dans un établissement.

On espère qu’à la réouverture de l’industrie hôtelière, les passeports permettront aux pubs, bars et restaurants d’assouplir plus rapidement les restrictions.

Les partisans affirment que cela revigorerait l’économie et aiderait le Brexit Grande-Bretagne à prospérer dans un monde post-Covid alors qu’il cherche à consolider sa place en tant que Grande-Bretagne mondiale.

Les critiques s’inquiètent de l’effet que les passeports auraient sur les libertés civiles.

Il n’est pas obligatoire d’avoir un vaccin, mais l’introduction d’un tel système rendrait effectivement impossible de vivre une vie normale sans avoir de piqûre.

D’autres soulignent que l’industrie hôtelière, que les passeports visent principalement à aider à rouvrir, était en fait responsable d’un faible taux de transmission lors de leur ouverture.

Les données publiées en novembre dernier ont révélé que seulement 5,4% des épidémies de Covid se sont produites dans des restaurants ou des magasins d’alimentation.

Cela a été comparé à 26,4 pour cent dans les établissements d’enseignement.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a défendu l’idée, affirmant que cela pourrait aider les gens à recommencer à «faire les choses qu’ils aiment», comme aller au théâtre ou assister à des concerts en direct et à des événements sportifs.

Mais les propositions se heurtent également à une opposition de plus en plus forte de la part du parti travailliste de Sir Keir Starmer.

La porte-parole des affaires de l’ombre, Lucy Powell, a déclaré que cela pourrait entraîner «le pire de tous les mondes».

Les entreprises d’accueil ont également lancé une action en justice contre le gouvernement au sujet de règles qui ne leur permettront de servir les clients à l’extérieur qu’à partir du 12 avril.