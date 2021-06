Vacciner le personnel ou faire face à la fermeture: le Gujarat lance un avertissement aux entreprises et leur demande de vacciner le personnel d’ici le 30 juin

Selon la déclaration du gouvernement, les directeurs, propriétaires et employés de toute entreprise/établissement professionnel dans ces 18 villes doivent être positivement vaccinés d’ici le 30 juin. (Photo d’archive : PTI)

COVID-19[FEMININE: Le gouvernement du Gujarat a publié jeudi une déclaration obligeant les dirigeants, propriétaires d’établissements commerciaux/professionnels à se faire vacciner avant le 30 juin dans 18 villes et villages qui restent sous couvre-feu nocturne. D’ici le 10 juillet, le reste de l’État devrait être vacciné. Dans une déclaration sévère publiée par le département d’information de l’État, le gouvernement a également averti que les unités qui ne se conforment pas à l’avis seront fermées.

La déclaration fait suite à une réunion du comité central présidée par le ministre en chef Vijay Rupani. Le gouvernement de l’État a déclaré que le couvre-feu nocturne se poursuivrait dans 18 des 36 villes et villages où les restrictions sont actuellement en place.

Selon la déclaration, les gestionnaires, les propriétaires et le personnel de tous les établissements commerciaux/professionnels de ces 18 villes doivent être positivement vaccinés avant le 30 juin. Et le reste du personnel dans les endroits restants peut être vacciné avant le 10 juillet, lisez la déclaration publiée par le service d’information de l’État. “La nouvelle mise à jour concernant l’extension du couvre-feu nocturne ou la levée des restrictions dans ces 18 villes (y compris huit municipalités) entrera en vigueur à partir du 27 juin”, a déclaré à The India Express le secrétaire en chef Anil Mukim, participant à la réunion du comité central.

Ce sont les villes/villages où le couvre-feu nocturne entre 22h et 6h a été prolongé : Ahmedabad, Rajkot, Vadodara, Surat, Bhavnagar, Gandhinagar, Jamnagar, Junagadh, Vapi, Ankleshwar, Valsad, Navsari, Mehsana, Bharuch, Patan, Morbi , Bhuj et Gandhidham.

Le gouvernement du Gujarat a encore assoupli les restrictions de verrouillage. Les restaurants peuvent offrir des services jusqu’à 21 heures avec 60 pour cent de places assises. Les salles de cinéma, les multiplexes et les auditoriums peuvent fonctionner à 50 pour cent de leur capacité. Bibliothèques avec une capacité de 60 pour cent. Jusqu’à 40 personnes peuvent assister à des funérailles et les mariages peuvent avoir jusqu’à 100 invités. Les événements politiques et religieux peuvent avoir lieu avec une capacité de 50 % ; pas plus de 200 personnes.

Le nombre total de cas de covid au Gujarat s’élève à 8,23 lakh, suivi de 10 040 décès.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.