Vacciner les employés de la banque et du NPCI en priorité, le ministère des Finances demande la santé, les ministères de l’Intérieur

(Image représentative: AP)

Le ministère des Finances de l’Union a demandé aux ministères de la Santé et de l’Intérieur de donner des instructions pour permettre la vaccination COVID-19 des employés des banques et de la National Payments Corporation of India sur une base prioritaire. Cela contribuera grandement à assurer aux employés des banques leur sécurité et celle de leurs familles et leur remontera le moral en continuant à fournir leurs services aux clients, même en ces temps difficiles où la nouvelle vague a balayé de nombreux États, a déclaré le ministère des Finances dans son récent communication dit.

Sur l’effectif total de 13,5 lakh employés dans le secteur bancaire, environ 600 décès malheureux dus au COVID-19 ont été enregistrés, selon les données de l’Association des banques indiennes (IBA).

En termes de pourcentage, 0,04% de l’effectif total ont perdu la vie. La communication adressée au ministère de la Santé et du Bien-être familial et au ministère de l’Intérieur a souligné le rôle important des banquiers lors du décaissement et du retrait des prestations transférées sous le Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana.

De même, a-t-il déclaré, le recours au mode de paiement numérique a augmenté et les employés de la National Payments Corporation of India (NPCI) ont joué un rôle essentiel pour garantir des services sans entrave. Le mois dernier, l’IBA avait écrit une lettre adressée au secrétaire à la santé et à la protection de la famille pour l’inclusion des employés de la banque à la vaccination sur une base prioritaire, compte tenu de leur rôle important dans la gestion de l’économie.

L’association avait demandé au ministère une vaccination gratuite en priorité. Avec la nouvelle variante du virus mutant, le risque s’est multiplié pour ceux qui ne sont pas vaccinés, avait déclaré l’IBA. Citant l’observation de la commission parlementaire permanente des affaires intérieures, l’IBA a déclaré que la commission appréciait les efforts et la douleur déployés par le secteur bancaire pour fournir une facilité bancaire ininterrompue et transparente pendant l’épidémie de COVID-19.

Tout en reconnaissant le bon travail accompli par le secteur bancaire, le comité a souligné qu’ils étaient déclarés guerriers COVID-19, a déclaré l’IBA au secrétaire à la Santé.

