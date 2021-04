Vacciner toutes les personnes de plus de 45 ans au Pendjab d’ici la fin avril: secrétaire en chef

Mahajan a été informé qu’environ 10 personnes lakh ont été vaccinées jusqu’à présent et que les plans de l’État étaient de vacciner 32 citoyens lakh dans les deux semaines à venir.

Le secrétaire en chef du Pendjab, Vini Mahajan, a ordonné samedi au département de la santé de vacciner toutes les personnes de plus de 45 ans au cours de ce mois afin de contenir la propagation de la deuxième vague de COVID-19 dans l’État. Elle a chargé le secrétaire administratif en charge de chaque district de superviser le système de planification et d’intervention.

Présidant une réunion pour examiner la vaccination et la gestion du COVID dans l’État ici, le secrétaire en chef a ordonné à tous les sous-commissaires, commissaires de police et chefs de police de district de se concentrer sur la réduction du taux de mortalité et de faire des efforts pour augmenter la recherche des contacts, les tests ainsi que pour renforcer la campagne de vaccination de manière exponentielle pour sortir le Pendjab de la situation critique actuelle.

Mahajan a souligné que les normes COVID devraient être strictement appliquées pour contenir le nombre de cas, qui a augmenté de façon exponentielle au cours de la semaine dernière au Pendjab, selon un communiqué officiel. Elle s’est déclarée préoccupée par les informations selon lesquelles la majorité des gens ne portaient toujours pas de masques lors des rassemblements sociaux, politiques et religieux, ce qui pourrait rendre la situation du COVID plus désastreuse dans l’État.

Mahajan a été informé qu’environ 10 personnes lakh ont été vaccinées jusqu’à présent et que les plans de l’État étaient de vacciner 32 citoyens lakh dans les deux semaines à venir. Elle a demandé à la machinerie d’État d’augmenter la capacité de test à 60 000 tests par jour afin que la situation COVID puisse être maîtrisée. Mahajan a demandé aux administrations du district de collecter au plus tôt des échantillons de patients affectés par le COVID-19 et de fournir des résultats dès que possible afin que les patients positifs soient immédiatement mis en quarantaine.

Elle souhaite que les médecins et les agents de santé rendent visite aux patients de manière isolée et que des conseils appropriés soient fournis aux patients pour savoir s’il est nécessaire de prendre des médicaments et d’enquêter davantage. Le secrétaire en chef a demandé à toutes les administrations du district de faire appel à des organisations non gouvernementales et à d’autres groupes de la société civile pour inciter les gens à prendre le coup sans aucune hésitation. Le secrétaire principal, Santé et bien-être familial, Hussan Lal, a déclaré que les médecins avaient été invités à télécharger les données d’échantillonnage et de vaccination sur le portail COVID en temps réel et que les messages devraient être envoyés aux bénéficiaires afin qu’ils puissent atteindre les sites de vaccination. à l’heure.

Il a dévoilé les six piliers – confinement et surveillance, tests, traitement, vaccination, communication citoyenne et gestion de l’information pour gagner la bataille contre le COVID-19. Il a révélé qu’environ 80% des cas de COVID au Pendjab au cours de la deuxième vague ont été trouvés infectés par la souche britannique.

