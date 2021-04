Vaccinomètre 4.0: les pénuries de vaccins pour obtenir plus d’approbations

Cadila demandera l’approbation de son vaccin en juin.

Par Girish Bakhru et Amish Shah

Au 16 avril 2021, l’Inde avait administré environ 120 millions de doses avec un 7DMA (moyenne mobile sur sept jours) de 3,1 millions, soit une baisse d’environ 12% par rapport à la semaine précédente en raison des pénuries de vaccins. Les fabricants de vaccins ont mis en évidence la pénurie de matières premières clés qui freine la montée en puissance de la production. Plusieurs États, dont le Maharashtra, le Pendjab, le Rajasthan et quelques autres, ont exhorté le gouvernement à fournir davantage de vaccins.

Actuellement, le Serum Institute of India / Covishield d’AstraZeneca contribue à environ 91% des doses totales administrées sur 60 000 sites de vaccination et est le principal vaccin. Un peu plus de 1% de la population, soit environ 16 millions, a été entièrement vaccinée. En réponse à la deuxième vague, le gouvernement indien a approuvé Spoutnik V et a ouvert des portes pour que les vaccins étrangers entrent rapidement en Inde. Le Dr Reddy’s importera environ 250 millions de doses de Spoutnik V à partir de ce trimestre. Cadila demandera l’approbation de son vaccin en juin.

La capacité actuelle de 75 millions de doses par mois devrait augmenter: La production actuelle est d’environ 75 millions de doses par mois des deux vaccins combinés (Covishield et Bharat Biotech’s Covaxin). Le Serum Institute of India prévoit d’augmenter sa production de juin à plus de 100 millions de doses par mois et Bharat Biotech à 12 millions de doses par mois à partir de juillet. Nous modélisons les augmentations de capacité vaccinale dans le pays et effectuons des analyses de scénarios mettant en évidence les cas haussiers, moyens et baissiers.

Une forte adoption de Spoutnik peut passer du cas de l’ours au milieu: nous modélisons la capacité vaccinale pour tous les vaccins en fonction des recommandations de capacité fournies par les entreprises. Nous comptabilisons l’approbation de quatre autres vaccins, dont le vaccin indigène de Cadila et trois vaccins étrangers: JNJ / Biological E, Novavax / SII et Pfizer / BioNTech. La projection de notre modèle de marché Covid d’environ 440 millions de personnes vaccinées d’ici 2021 est un scénario d’ours (voir graphiques) et repose principalement sur trois vaccins approuvés à disposition. Nous prévoyons une augmentation de la capacité à 90 millions par mois pour le sérum à partir de juillet en cas d’ours (actuellement environ 70 millions par mois) et représentons environ 100 millions de doses importées par le Dr Reddy’s de Sputnik V.

Nous incluons une contribution minimale du vaccin JNJ (confronté à des problèmes de caillot et une suspension dans de nombreux pays) et aucune contribution de Pfizer (problèmes de chaîne du froid) et Novavax (toujours en essai) dans le cas de l’ours. Dans le cas moyen, nous prévoyons à partir de juillet que la capacité du Serum Institute of India passera à 100 millions par mois, doublant la capacité de Covaxin de Bharat Biotech et l’importante importation de 200 millions de doses de Spoutnik V.Dans le cas de taureau, nous incluons 120 millions par mois de Covishield, 12 millions par mois de Covaxin et une importation totale de 250 millions de doses de Spoutnik V. Tous ces scénarios sont ajustés pour les doses par vaccin, la part des exportations et le facteur d’ajustement de 10% pour le gaspillage et l’exécution.

Sur une base nette globale, nous prévoyons que 34%, 40% et 48% de la population seront vaccinés d’ici 2021 dans les scénarios ours, moyen et taureau, respectivement. Nous mettons en évidence les risques pesant sur ces hypothèses de modèle et soulignons que cette analyse ne prend pas en compte la contribution d’autres entreprises (Gland, Panacea Biotec, Stelis) contractées avec le RDIF sur Sputnik V et / ou la possibilité de rapprochements avec des entreprises ayant des capacités (Aurobindo, Haffkine-Biotech) doses croissantes disponibles de manière significative dans les vaccins existants ou futurs. Une vaccination plus élevée est un risque à la hausse pour la thèse de prudence à court terme de notre stratège indien Amish Shah.

Analyse de scénario de vaccination contre Covid-19: Nous avons tenté de prévoir les capacités de tous les vaccins sur une base mensuelle pour cette année. Jusqu’à présent, au total, 114 millions de doses ont été administrées jusqu’à la mi-avril. Nous avons ajouté à ce nombre de doses cumulées, les doses mensuelles disponibles en fonction des capacités actuelles des acteurs du vaccin. L’Institut indien du sérum en fait actuellement 70 millions par mois et devrait dépasser les 110 millions d’ici juin.

Bharat Biotech en fabrique actuellement 5 millions par mois et devrait atteindre environ 12 millions par mois d’ici juillet. Dans tous les scénarios (cas d’ours, cas moyen et cas de taureau), nous avons ajouté des capacités à partir de juillet pour deux vaccins disponibles et avons inclus Spoutnik V uniquement via des importations en provenance du Dr Reddy’s. Les doses cumulatives sont ajustées en fonction des pourcentages d’exportation pour arriver aux doses disponibles pour l’Inde. JNJ est une dose unique, donc une dose est comptabilisée comme une personne vaccinée. Pour toutes les deux autres doses, comptez pour une personne vaccinée.

Risque lié à ces hypothèses: nous avons retenu les plans de capacité et d’expansion de vaccins uniquement comme guidés par l’entreprise; toutes les entreprises n’ont pas donné de directives claires.

De plus, nous n’avons envisagé aucune contribution de la capacité des CDMO (sociétés de développement et de fabrication de contrats) pour Sputnik V car de nombreux acteurs (Gland / Stelis / Panacea / Virchow) ont conclu de tels rapprochements.

Le pourcentage d’exportation et de gaspillage de vaccins peut varier de temps à autre. Nous ne savons pas exactement comment les exportations seront traitées en fonction des augmentations de capacité. De plus, notre ajustement forfaitaire de 10% tenant compte du gaspillage, etc. peut être erroné ou peut changer.

Enfin, il n’y a pas de clarté sur le calendrier exact des approbations et capacités des vaccins JNJ / Biological E, Cadila, Novavax / SII, Pfizer. Nous ne pouvons pas déterminer l’ampleur du problème de coagulation dans le cas du vaccin JNJ. Si c’est très grave, le vaccin peut ne pas être approuvé en Inde.

Les auteurs sont des analystes de recherche, BofAS India.Les opinions sont personnelles

(Extrait du rapport BofA «India Pharmaceuticals: Vaccinometer 4.0 — Capacity-wise vaccination scenarios for India» du 20-04-21)

