vaccins AstraZeneca détruits au Nigeria, Afrique – photos | Monde | Des nouvelles

Des images ont maintenant émergé de 1 066 214 doses de vaccin jetées dans une décharge au Nigeria. Les doses ont été jetées après leur date de péremption. Les doses de vaccin ont été détruites à la décharge de Gosa à Abuja, au Nigeria, le 22 décembre.

Faisal Shuaib, chef de l’Agence nationale de développement des soins de santé primaires (NPHCDA), a déclaré que le pays recevait des fournitures de vaccins de pays occidentaux à courte durée de vie.

Pour cette raison, le Nigéria a eu du mal à utiliser les dons de vaccins d’autres pays, malgré le faible nombre de personnes vaccinées dans l’État.

M. Shuaib a affirmé que le Nigéria n’accepterait plus les fournitures de vaccins à courte durée de conservation, malgré le faible taux de vaccination du pays.

Selon Our World in Data, le Nigeria n’a vacciné que 1,96 pour cent de sa population, l’Afrique ne rapporte qu’un nombre total de 8,57 pour cent.

En comparaison, 81,9% du Royaume-Uni a reçu une deuxième dose du vaccin et 52% ont reçu un rappel au moment de la rédaction.

Avant que les vaccins ne soient détruits, une source du gouvernement nigérian a déclaré à . : « Le Nigéria fait tout ce qu’il peut.

« Mais il est aux prises avec des vaccins à courte durée de vie.

« Maintenant, l’offre est imprévisible et ils envoient trop. »

JUST IN: À l’intérieur de la salle d’hôpital où des patients non piqués aussi jeunes que 30 ans meurent

M. Biden a ajouté: « Les gens demandent ce que vous pouvez faire pour que vous et votre famille vous sentiez plus en sécurité et soyez plus en sécurité.

« La réponse est simple. Obtenez votre coup de rappel. Porter un masque.

« Vous avez une obligation envers vous-mêmes, envers votre famille et franchement, je sais que je serai critiqué pour cela, envers votre pays.

« Faites-vous vacciner maintenant. C’est gratuit, c’est pratique.