Vaccins, boosters et variantes : une année Covid a gardé le monde sur ses gardes avec de nombreuses surprises

L’optimisme d’une année qui a commencé avec le déploiement du vaccin COVID-19, considérée comme le début de la fin de la pandémie, s’est essoufflé alors que 2021 tire à sa fin. Le virus SARS-CoV-2 est toujours là et plus contagieux qu’avant. Alors que la souche Omicron se propage à travers le monde et que les questions sur l’inégalité des vaccins dominent les discussions, les scientifiques se démènent toujours pour en savoir plus sur les variantes émergentes du virus mortel qui a fait des millions de morts et paralysé des économies.

« La pandémie est toujours en cours à la fin de l’année comme au début de l’année », a déclaré à PTI l’immunologiste Satyajit Rath, anciennement du National Institute of Immunology (NII), New Delhi. Discuter de la variante Omicron , Rath a déclaré que l’émergence de nouvelles souches de virus est naturelle, normale et familière à partir de l’exemple de la grippe. « Nous avons appris à quel point le SRAS-CoV-2 est similaire à d’autres virus qui causent des maladies respiratoires et nous comprenons maintenant en quoi il est différent et peut continuer à nous surprendre », a ajouté Gautam Menon, professeur, Départements de physique et Biologie, Université Ashoka.

Menon a déclaré que la variante Omicron est la « tournure de fin d’année » qui dominera les premiers mois de la nouvelle année. toujours possible mais considéré comme improbable », a-t-il ajouté.

Les vaccins COVID-19 ont largement montré une bonne efficacité contre les variantes qui sont apparues à la fin de 2020 et au début de cette année. Ceux-ci comprenaient Alpha, Beta et Gamma. Mais ensuite, la variante Delta a émergé.

En mars, la variante a surpris l’Inde en train de faire la sieste. Le pays à l’époque n’avait pas encore beaucoup progressé dans sa campagne de vaccination, et la variante Delta a submergé les hôpitaux et les systèmes de santé, laissant une traînée de décès sur son passage. La variante hautement transmissible s’est ensuite propagée à travers le monde. Des études ont montré que les vaccins protègent généralement les personnes infectées par Delta contre le COVID-19 sévère, mais sont moins protecteurs contre celui-ci que les variantes précédentes.

« J’espère que nous avons tiré les leçons de la deuxième vague dévastatrice due à la variante Delta et que nous ne reverrons plus les images de patients désespérés et de leurs familles essayant de localiser les lits de soins intensifs et les bouteilles d’oxygène que nous avons vus en mai de cette année », a déclaré Menon. Juste au moment où la maladie semblait sous contrôle, une variante plus transmissible que d’autres vues jusqu’à présent a frappé le monde.

En novembre, Omicron, la dernière variante préoccupante, a été identifiée au Botswana et en Afrique du Sud. Les premières études suggèrent qu’Omicron échappe considérablement à l’immunité vaccinale mais peut être moins sévère que Delta, et un rappel peut fournir une protection considérable, voire absolue. Le virologue Upasana Ray a noté que les virus mutent continuellement, tout comme le SRAS-COV-2. Ainsi, certaines variantes étaient plus transmissibles et peu étaient même des anticorps échappés.

« Cependant, nous avons vu que les personnes qui souffraient d’une infection naturelle ou qui avaient été vaccinées avaient pour la plupart une gravité réduite même si elles subissaient une deuxième infection », a déclaré à PTI Ray, scientifique principal au CSIR-Indian Institute of Chemical Biology (IICB) de Kolkata.

À la mi-2021, de nombreux pays ont commencé à envisager sérieusement de déployer des troisièmes doses de vaccins COVID-19, ce qui a suscité des débats parmi les chercheurs et les experts en santé publique pour savoir si une telle mesure était justifiée.

Les données suggéraient que l’immunité vaccinale diminuait face à la variante Delta hautement transmissible, mais les mesures préventives protégeaient toujours les personnes de l’hospitalisation et de la mort. comme l’agent pathogène qui cause la maladie. Il existe des vaccins qui confèrent une immunité à vie et d’autres qui n’offrent qu’une solution temporaire », a déclaré Menon.

« Le fait que nous comprenions mieux la façon dont notre corps réagit aux vaccinations contre le COVID-19 témoigne simplement de l’immense complexité de l’immunologie humaine et du fait que nous devons encore comprendre beaucoup plus la réponse immunitaire au niveau individuel à un SRAS-CoV -2 infection », a-t-il ajouté. Bien que les chercheurs et l’OMS aient conseillé aux pays riches de suspendre les rappels pour tout le monde jusqu’à ce que davantage de personnes dans les pays à faible revenu soient vaccinées avec les premières doses, certains ont quand même continué.

Israël a été le premier à déployer la troisième dose de vaccin à sa population en juin. Avec la diffusion d’Omicron à grande échelle, les données du monde réel du pays et d’ailleurs ont montré que les boosters réduisent les risques de contracter le COVID-19. De nombreux experts sont exhortant également maintenant les adultes vaccinés à recevoir des injections de rappel, mais ont averti que de nouvelles variantes continueraient d’évoluer chez les personnes infectées alors que seule une fraction des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu une seule dose.

Le cas d’espèce est l’Afrique où des millions de personnes doivent encore être vaccinées et ont une énorme population de personnes immunodéprimées. Rath a noté qu’il est « tout à fait vrai » qu’une vaccination mondiale rapide aurait conduit à l’émergence plus lente de nouvelles variantes et souches. une vaccination équitable d’une part et le déploiement fondé sur des données probantes de doses de vaccin « de rappel » supplémentaires, d’autre part, n’ont pas dû être et n’auraient pas dû être un problème de l’un ou l’autre », a-t-il déclaré.

L’une des raisons de l’émergence d’Omicron, a convenu Menon, est très probablement l’inégalité des vaccins qui a conduit de grandes régions du monde à avoir actuellement de faibles niveaux d’une seule dose de vaccin, même si les pays développés accumulent des vaccins et fournissent des rappels à leurs propres citoyens. Là où les cas peuvent se propager dans les populations, en particulier celles qui contiennent une fraction de ceux qui sont immunodéprimés, nous courons le risque de nouvelles variantes », a-t-il ajouté.

Ray a noté que pour empêcher plus de variantes qui peuvent échapper aux anticorps, il est important que la chaîne de transmission soit bloquée.

« Pour y parvenir, la détection, l’isolement et la vaccination rapide sont tous importants, quel que soit le pays dont nous parlons, car nous ne pouvons pas sceller les frontières de manière permanente », a-t-elle ajouté.

Les experts appellent à une augmentation des approvisionnements en vaccins dans le monde afin qu’il n’y ait pas besoin de compromis entre les boosters et l’équité.

« L’éthique de l’équité en matière de vaccins doit être discutée ouvertement en tant que question éthique et morale et les gouvernements doivent être appelés à expliquer leurs positions en ces termes, et non en termes commerciaux », a noté Menon.

Alors que les dirigeants mondiaux découvrent ces modalités et élaborent de nouvelles politiques pour repousser les variantes, la pandémie de COVID-19 devrait se terminer au cours du second semestre de l’année prochaine, à moins que nous ne permettions à de nouvelles variantes de se présenter. Dans ce cas, le monde pourrait avoir besoin de vaccins et de thérapies entièrement différents, car les préventifs et les médicaments actuels pourraient devenir inutiles face à un virus plus muté.

« Je pense que l’histoire du début de l’année prochaine sera très centrée sur Omicron et le développement de nouveaux vaccins et thérapies pour COVID-19 qui peuvent aider spécifiquement avec plusieurs variantes », a ajouté Menon.

En Inde, le gouvernement a donné son feu vert à un troisième coup de « précaution » pour les travailleurs de la santé et de première ligne et les personnes de plus de 60 ans présentant des comorbidités.

