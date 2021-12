Vaccins contre le Covid et l’ère Omicron

Les données mondiales montrent que deux doses sont essentielles pour la protection contre la maladie et que le rappel protège davantage contre l’infection symptomatique. En attendant les données locales, ne tardons pas à préparer les rappels et à vacciner les enfants



Par Shahid Jameel

Une nouvelle variante du virus COVID-19, nommée Omicron, a pris le monde d’assaut depuis qu’elle a été signalée par l’Afrique du Sud le 24 novembre, le premier échantillon remontant au 9 novembre. Depuis lors, il a été détecté dans 77 pays, montrant une transmission locale dans de nombreux pays et se propageant rapidement. De nouvelles études de modélisation suggèrent 25 000 à 75 000 décès en Angleterre d’ici la fin avril 2022. Cela a suscité des inquiétudes, d’autant plus que l’Angleterre a jusqu’à présent administré deux doses à environ 70 % et une dose de rappel à environ 35 % de sa population.

Que savons-nous de la variante Omicron ? Il a de loin le plus grand nombre de mutations de toutes les autres variantes – 50 en tout par rapport au virus original de Wuhan. Parmi ceux-ci, 32 modifient la protéine de pointe qui recouvre la surface du virus et 10 se trouvent dans une région de cette protéine qui favorise l’entrée du virus dans nos cellules. Plusieurs de ces mutations se retrouvent également dans d’autres variantes, mais n’ont jamais été réunies auparavant dans une seule variante. Comment ces changements modifient-ils le phénotype (comportement) du virus ?

Les données d’Afrique du Sud et de plusieurs pays européens montrent un taux de doublement de 2 à 3 jours. Un rapport britannique montre que sa transmission dans un cadre domestique est 3 fois plus élevée que Delta. De tels taux peuvent conduire à une augmentation exponentielle des cas. Mais la bonne nouvelle est que nous savons comment réduire la propagation avec des mesures d’atténuation telles que des masques, une ventilation, éviter les foules, etc. Une autre bonne nouvelle est que partout où Omicron prend de l’ampleur, la proportion de personnes atteintes d’une maladie grave est plus faible que prévu. Une grande étude de Discovery Health, le plus grand assureur maladie d’Afrique du Sud, publiée le 14 décembre, a montré que le risque d’hospitalisation chez les adultes qui ont contracté Covid-19 était de 29% inférieur.

Des chercheurs de l’Université de Hong Kong ont rapporté le 15 décembre qu’Omicron infecte et se multiplie 70 fois plus rapidement que la variante Delta dans les voies respiratoires humaines, mais l’infection pulmonaire est nettement plus faible. Cela pourrait expliquer pourquoi Omicron se transmet plus rapidement entre humains mais montre une gravité réduite de la maladie.

Plusieurs études de laboratoire ont montré que les sérums de personnes ayant déjà été infectées ou vaccinées ou une combinaison, neutralisaient mal la variante Omicron. Les premiers relevés sur l’efficacité du vaccin Pfizer montrent qu’en 5 mois, il tombe à 60 % contre Delta et à environ 34 % contre Omicron. Une dose de rappel rend le vaccin efficace à 95 % contre Delta et à environ 75 % contre Omicron. Cela se traduit par environ 5 fois plus d’infections par Omicron par rapport à Delta.

Où en est l’Inde ? En juillet 2021, la 4e enquête sérologique nationale estimait que 67,6 % des Indiens avaient des anticorps. Étant donné que la fraction vaccinée était alors très faible, une grande partie provenait de l’infection. Malgré une livraison impressionnante de 1,3 milliard de doses, seuls 38% des Indiens ont reçu deux doses et 59% ont reçu une dose. Les données mondiales montrent que les personnes ayant déjà été infectées par d’autres variantes ont une capacité minimale à neutraliser Omicron. Ceci, combiné à l’expérience passée et à la démographie, suggère qu’il pourrait y avoir une expansion rapide des infections symptomatiques en Inde au cours des prochaines semaines. Alors que les hospitalisations peuvent rester inférieures à celles des vagues précédentes, même une petite fraction d’un très grand nombre est un grand nombre. Il est donc prudent de maintenir la capacité hospitalière prête et d’assurer des stocks suffisants de médicaments, d’oxygène, etc.

L’Inde doit également augmenter le rythme de sa vaccination pour couvrir le plus de personnes possible avec deux doses. Réduire l’intervalle entre deux doses de Covishield de 16 semaines à 12 semaines accélérera cela. Bien qu’il soit peu probable qu’il arrête l’infection symptomatique, une combinaison d’infection antérieure et de vaccination chez une grande partie des adultes garantira de faibles taux de maladie grave, d’hospitalisation et de mortalité. Simultanément, l’Inde devrait formuler de toute urgence des politiques claires sur les rappels de vaccins et la vaccination des enfants. Quels vaccins peuvent être utilisés, combien de doses seraient nécessaires, quand devraient-elles être administrées et à qui donner la priorité ?

Environ 90% des doses données en Inde sont de Covishield, qui ne fonctionnerait pas bien comme dose de rappel chez les personnes qui en ont déjà reçu deux doses. Quelles sont les autres options ? Covaxin peut être utilisé en rappel pour les personnes vaccinées avec deux doses de Covishield et inversement. Le vaccin à ADN ZyCoV-D peut également être utilisé. Il existe deux vaccins protéiques disponibles en Inde qui fonctionneront bien comme rappels. Covovax, fabriqué par le Serum Institute of India pour Novavax (USA), a terminé les essais de phase 3 et est approuvé en Indonésie, et SII a exporté 50 millions de doses. Corbevax-E est fabriqué par Biologicals E, basé à Hyderabad, en partenariat avec Baylor College of Medicine et Dynavax Technologies (États-Unis). Les deux vaccins attendent l’approbation d’utilisation d’urgence en Inde.

Une politique pour les boosters, comme tout le reste, devrait être basée sur des preuves et non sur des émotions. Les données mondiales montrent que deux doses sont essentielles pour la protection contre la maladie et que le rappel protège davantage contre l’infection symptomatique. En attendant les données locales, ne tardons pas à préparer les rappels et à vacciner les enfants. Les Indiens ne sont pas exclusifs. C’est une leçon que nous avons apprise douloureusement au cours de l’année écoulée.

Fellow, OCIS et Green Templeton College, Université d’Oxford, Royaume-Uni, et professeur invité, Université Ashoka, Inde

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.