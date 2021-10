Vaccins contre le Covid : les chauves-souris Bharat Biotech CMD pour les partenariats public-privé

Il s’exprimait à ‘Ficci HEAL 2021’ organisé conjointement avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial, GoI et NITI Aayog.

Faisant pression pour davantage de partenariats public-privé (PPP) dans la production de vaccins, le président et directeur général de Bharat Biotech, Krishna Ella, a déclaré jeudi que la société avait démontré avec succès comment un PPP devrait fonctionner dans le pays. Pour leur vaccin Covid-19 Covaxin, le partenariat entre l’ICMR, NIV Pune et Bharat Biotech a joué un rôle important et tous ont travaillé ensemble de manière ouverte et transparente, a-t-il ajouté.

Si PPP a travaillé pour des projets d’infrastructure tels que les aéroports, il devrait également fonctionner dans la science et la technologie, a déclaré Ella.

Il s’exprimait à ‘Ficci HEAL 2021’ organisé conjointement avec le ministère de la Santé et du Bien-être familial, GoI et NITI Aayog.

Alors que l’Inde a franchi jeudi le cap des 100 milliards de vaccins, Ella a déclaré qu’un engagement politique fort avait été manifesté dans le pays pour administrer les doses de 100 crore. « Atteindre la barre des 1 milliard de vaccins en seulement neuf mois est une réalisation remarquable pour l’Inde. Bharat Biotech a également contribué à ce point de repère historique », a déclaré Ella.

Le CMD de Bharat Biotech a déclaré que ce point de repère donnerait confiance à l’écosystème indien des vaccins et a jeté les bases pour que le pays prenne la tête de la production et de la technologie des vaccins. « L’Inde est bien positionnée avec les vaccins Covaxin, Covishield, ZyCovD et Johnson. En ce qui concerne les vaccins, l’Inde est en avance sur le jeu », a-t-il déclaré.

« Les entreprises indiennes ont appris à se développer et à mener des recherches cliniques standard mondiales. Les normes de qualité étaient similaires aux normes mondiales. L’Inde aidera bientôt les pays d’Asie, d’Amérique latine et d’Afrique à mener à bien leurs programmes de vaccination », a ajouté Ella.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.