Vaccins contre le VPH pour prévenir le cancer du col de l’utérus

Par le Dr Sravanthi Gadhiraju

Le cancer du col de l’utérus est principalement associé au virus du papillome humain (VPH), une infection qui peut être transmise sexuellement par voie vaginale, orale ou anale et également par contact peau à peau. Le cancer du col de l’utérus est en augmentation dans le monde entier et peut être réduit simplement en administrant le vaccin contre le VPH.

En Inde, l’âge maximal des incidents de cancer du col de l’utérus est de 55 à 59 ans. Les données actuelles du National Cancer Registry Program (NCRP) indiquent que les sites de cancer les plus courants chez les femmes sont les seins et le col de l’utérus.

Le vaccin contre le VPH est destiné à la prévention du cancer du col de l’utérus et, par conséquent, le vaccin doit être administré à l’âge de 9 à 45 ans, de préférence avant le rapport sexuel.

Trois vaccins contre le VPH disponibles dans le monde :

Bivalent, quadrivalent et 9-valent.

Le vaccin bivalent contre le VPH est administré aux filles et aux jeunes femmes de 9 à 45 ans pour prévenir le cancer du col de l’utérus, causé par les souches 16 et 18 du VPH. passé.

Le vaccin quadrivalent contre le VPH protège contre une infection causée par les types de VPH 6, 11, 16 et 18. Les souches 16 et 18 sont responsables de 70 à 80 % des cancers du col de l’utérus et les souches 6 et 11 responsables d’au moins 90 % des verrues génitales. Le vaccin peut être administré même si le patient est testé positif au test HPV ou a eu un frottis anormal dans le passé. Le vaccin démontre une protection de 98 à 100 % contre le cancer du col de l’utérus, le cancer de la vulve vaginale et les verrues génitales. De plus, les vaccins peuvent être administrés immédiatement après l’accouchement au moment de la sortie ou lors du premier suivi.

Le vaccin VPH 9-valent est utilisé chez les filles et les jeunes femmes de 9 à 26 ans pour prévenir les cancers du col de l’utérus/du vagin/de la vulve, les cancers anaux et les verrues génitales causées par 9 types de souches de VPH. Le vaccin HPV 9-valent est administré même chez les garçons pour prévenir les cancers du pénis

Calendrier posologique

Le vaccin contre le VPH doit être administré entre 9 et 45 ans, de préférence avant les expériences sexuelles.

A l’âge de 9-14 ans, 2 doses avec un écart de 6 mois. (0 et 6 mois)

A l’âge de 15-45 ans, 3 doses à administrer dans l’intervalle de 0,2 et 6 mois.

Le vaccin contre le VPH peut être administré comme vaccin post-partum dans un intervalle de 0,1 et 4 mois.

Le vaccin contre le VPH peut être administré comme vaccin de rattrapage également à ceux qui ont manqué leur vaccination à un jeune âge. Tranche d’âge recommandée 9-45 ans.

Le vaccin contre le VPH n’est pas recommandé pour les femmes enceintes et pour les personnes gravement malades. Il est conseillé d’utiliser un préservatif lors des rapports sexuels. Un frottis vaginal est recommandé à intervalles réguliers ou selon les conseils du médecin.

Certains symptômes courants du cancer du col de l’utérus sont des douleurs pelviennes, des saignements après les rapports sexuels vaginaux, entre les règles, après la ménopause et des rapports sexuels douloureux.

Plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque de contracter le virus HPV lorsque l’individu n’est pas vacciné

Avoir des relations sexuelles non protégées

Partenaires sexuels multiples

★ Contact avec des plaies contagieuses

Tabac à fumer ou à chiquer

Immunodéprimé

Avoir plusieurs grossesses à terme

Consommation régulière d’aliments malsains

Utilisation de contraceptifs à long terme

Antécédents familiaux de cancer du col de l’utérus

Le risque de cancer du col de l’utérus peut être minimisé grâce à un DÉPISTAGE ET UNE VACCINATION RÉGULIERS. Les chances d’une meilleure issue du cancer du col de l’utérus sont une détection précoce et un traitement rapide.

(L'auteur est gynécologue consultant, obstétricien et surtension laparoscopique, hôpitaux Yashoda, Hyderabad. L'article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts de la santé et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie ou de prendre tout vaccin/médicament.

