Vaccins Covid-19 : ce que l’approbation complète de la FDA pourrait signifier pour Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson

Neuf mois après que les premiers Américains ont reçu leurs vaccins, les vaccins Covid-19 pourraient bientôt obtenir l’approbation complète de la Food and Drug Administration. Cela pourrait aider à augmenter le nombre de personnes disposées à se faire vacciner et à contraindre plus facilement celles qui le souhaitent moins – si les responsables de la santé parviennent à surmonter la confusion croissante autour de leur efficacité, des injections de rappel et de la menace de la variante delta.

Les vaccins Covid-19 de Johnson & Johnson, Pfizer et BioNTech et Moderna sont actuellement distribués aux États-Unis dans le cadre d’autorisations d’utilisation d’urgence. Cette forme d’approbation limitée permet à la FDA d’accélérer la distribution de médicaments, de vaccins et dispositifs médicaux lors d’une urgence de santé publique, comme une pandémie.

L’obtention d’une autorisation d’utilisation d’urgence nécessite des données d’essais cliniques montrant qu’une intervention est sûre et efficace, mais la barre pour une approbation complète est plus élevée. Maintenant, avec 200 millions de personnes au moins partiellement vaccinées, la FDA pourrait effectivement supprimer les astérisques du vaccin à ARNm de Pfizer/BioNTech dès lundi ou plus tard cette semaine.

Une approbation complète accorderait aux fabricants de vaccins la permission de faire la publicité de leurs produits et leur permettrait de continuer à les vendre après la fin de l’urgence de santé publique autour de Covid-19. Pour les médecins, une approbation complète leur permettrait également d’utiliser des vaccins hors AMM, potentiellement comme injections de rappel.

Mais le changement le plus important serait peut-être une augmentation potentielle de la confiance du public dans les vaccins, au milieu d’une marée montante d’informations confuses. L’approbation complète pourrait servir d’outil de messagerie précieux et aider à combler certaines des lacunes persistantes en matière de vaccination à travers le pays.

Une part importante de personnes non vaccinées – des millions de personnes, selon les sondages – affirment qu’une approbation complète augmentera la probabilité qu’elles reçoivent un vaccin contre le Covid-19. Ces personnes peuvent hésiter “parce qu’elles savent qu’il y aura beaucoup plus de données disponibles au moment d’une approbation… trois fois plus de données sur la sécurité et trois fois plus de données sur l’efficacité”, a déclaré Sidney Wolfe, fondateur et conseiller principal. au groupe de recherche en santé de Public Citizen.

Un plus grand nombre d’employeurs peuvent également être disposés à exiger des vaccins parmi leurs travailleurs (certains ont déjà commencé à le faire). Et l’approbation complète de la FDA pourrait renforcer le soutien à ces vaccins dans d’autres pays qui se tournent vers l’agence américaine pour sa rigueur. Cependant, pour tirer le meilleur parti d’une approbation complète pour la santé publique, les messagers du président aux médecins locaux doivent être prêts à expliquer ce que tout cela signifie.

L’approbation complète nécessite des preuves à long terme que les vaccins Covid-19 sont sûrs et efficaces

Pour les vaccins, la FDA accorde des autorisations d’utilisation d’urgence après avoir examiné au moins deux mois de résultats de suivi pour les participants aux essais cliniques qui ont reçu l’injection réelle. Pour une approbation complète, connue dans le langage de la FDA sous le nom de « demande de licence de produits biologiques », l’agence veut voir six mois de données pour s’assurer qu’il n’y a pas de problèmes généralisés ou pour détecter des effets indésirables. Les deux revues examinent l’innocuité et l’efficacité tout en étudiant quelle pourrait être la stratégie de distribution optimale.

En mai, Pfizer et BioNTech ont soumis leur demande de licence. Moderna a commencé son application en juin et Johnson & Johnson a annoncé qu’elle commencerait le processus plus tard cette année.

Avec les vaccins en général, presque toutes les complications qui surviennent ont tendance à se produire peu de temps après l’administration du vaccin, souvent dans un délai d’un jour ou deux. La plupart des effets secondaires des vaccins Covid-19 aux États-Unis ont tendance à être légers ou modérés, allant de la douleur au site d’injection à la fatigue en passant par la fièvre. Un très petit nombre de receveurs ont signalé des réactions allergiques graves peu de temps après leur injection, c’est pourquoi la plupart des cliniques de vaccination ont une période d’attente pendant laquelle elles peuvent surveiller les patients pendant 15 à 30 minutes.

Mais dans les essais cliniques, certaines complications extrêmement rares peuvent être difficiles à détecter, même chez des dizaines de milliers de personnes après les avoir suivies pendant deux mois. En avril, le CDC et la FDA ont suspendu la distribution du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 après que 15 personnes ont signalé un trouble rare de la coagulation sanguine sur les 8 millions de personnes qui avaient reçu une dose à ce moment-là. Après enquête, les régulateurs ont conclu que les avantages du vaccin l’emportaient de loin sur les risques et ont permis la reprise de la distribution.

Le suivi des participants aux essais cliniques sur six mois fournit également plus d’informations sur la durée de la protection contre le vaccin et si des sous-ensembles de la population sont plus vulnérables. Et cela offre l’occasion de voir à quel point les vaccins résistent aux variantes qui ne circulaient pas largement au début de la pandémie.

Ces informations supplémentaires – non seulement issues des essais cliniques mais également de la distribution à grande échelle – aident la FDA à identifier les risques et à mieux adapter ses recommandations pour l’utilisation du vaccin. L’approbation complète nécessite également des inspections des installations de production de vaccins, en examinant comment les injections sont faites et comment elles sont emballées pour s’assurer que la production est cohérente.

“C’est un ensemble de données beaucoup plus volumineux, et cela signifie en soi que cela prend beaucoup plus de temps” à examiner, a déclaré Wolfe.

Le processus d’homologation des vaccins prend généralement environ un an. Mais si la FDA accorde son approbation dans les semaines à venir au vaccin Pfizer/BioNTech, quatre mois après la demande des entreprises, elle battra un nouveau record de vitesse dans le développement de vaccins.

Une mise en garde est que la licence complète du vaccin ne s’appliquerait qu’aux groupes d’âge spécifiques inclus dans un essai clinique donné. Les essais initiaux incluaient principalement des adultes, et les tests du vaccin Covid-19 chez les jeunes enfants n’ont commencé que récemment. Cela signifie qu’un vaccin Covid-19 pourrait avoir une licence complète dans un groupe de personnes mais seulement une autorisation d’utilisation d’urgence dans un autre.

L’approbation complète de la FDA pour un vaccin Covid-19 pourrait aider à convaincre les hésitants

À ce stade, la majorité des adultes aux États-Unis ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19 dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’urgence. La propagation de la variante delta a augmenté le taux de nouvelles vaccinations, qui a atteint plus d’un million de doses par jour le 19 août, mais le taux est encore bien inférieur au pic d’avril de plus de 4,4 millions de doses par jour. Il reste des poches du pays où moins de la moitié de toutes les personnes éligibles ont été vaccinées, et ces régions sont à l’origine de l’augmentation des nouveaux cas de Covid-19, des hospitalisations et des décès.

Plusieurs facteurs séparent les vaccinés des non vaccinés, allant de l’affiliation politique, la race, le revenu et l’âge. Les raisons invoquées par ces personnes varient, notamment le manque d’accès ; une croyance que Covid-19 n’est pas si grave; et les inquiétudes que les vaccins n’ont pas été entièrement contrôlés.

Selon un sondage de la Kaiser Family Foundation, près d’un tiers des personnes non vaccinées ont déclaré qu’elles seraient plus enclines à se faire vacciner si elles passaient d’une autorisation d’utilisation d’urgence à une licence complète. L’approbation complète de la FDA pourrait signifier beaucoup pour ce dernier groupe de personnes.

Mais convaincre les gens de se faire vacciner n’est pas le travail de la FDA ; cela incombe à d’autres messagers de la santé publique, et ils doivent être prêts à saisir l’opportunité. “Cela peut avoir un effet modeste ou changer la donne, selon la façon dont il est géré”, a déclaré Drew Altman, président et chef de la direction de la Kaiser Family Foundation. “Il s’agit alors de savoir ce que fait le président, ce que font les responsables de la santé publique des États et locaux, ce que font les experts à la télévision.”

Il n’est pas clair que les personnes qui citent le manque d’approbation de la FDA comme raison pour ne pas se faire vacciner soient véritablement préoccupées par la procédure réglementaire ou s’il s’agit simplement d’une hésitation générale. Il existe également une confusion généralisée au sujet du processus d’approbation : le sondage de Kaiser a également montré qu’au moins les deux tiers des adultes américains pensent que les vaccins Covid-19 sont déjà pleinement approuvés ou ne sont pas sûrs de leur statut réglementaire.

En ce qui concerne les mandats de vaccination, il est déjà légal pour les institutions privées et publiques d’exiger que leurs employés et leurs clients se fassent vacciner. Des entreprises comme Google, Disney et Walmart ont commencé à exiger de nombreux travailleurs pour se faire vacciner contre le Covid-19. Mais une approbation complète pourrait faire pencher davantage d’employeurs, de compagnies aériennes, de lieux d’événements et d’autres institutions qui sont sur le point d’imposer des mandats de vaccination.

“Je rechercherais un mouvement significatif de la part d’un plus grand nombre d’employeurs après l’approbation complète de la FDA”, a déclaré Altman.

Dans le même temps, si le vaccin Pfizer/BioNTech est entièrement approuvé, cela ne signifie pas que Moderna et Johnson & Johnson cesseront de distribuer leurs vaccins dans le cadre d’autorisations d’utilisation d’urgence. Bien que l’une des conditions d’octroi d’une autorisation d’utilisation d’urgence soit qu’il n’y ait pas d’alternative approuvée par la FDA, des urgences comme Covid-19 affectent le calcul, a déclaré l’agence à Vox.

“Par exemple, si le vaccin approuvé n’est disponible qu’en quantités limitées, ce vaccin peut ne pas être considéré comme adéquat pour faire face à l’urgence de santé publique”, a déclaré un porte-parole de la FDA dans un e-mail. “Un autre exemple serait si le vaccin est approuvé pour une utilisation uniquement dans une population limitée, alors ce vaccin peut ne pas être considéré comme adéquat pour répondre à l’urgence de santé publique pour d’autres populations.”

Pendant ce temps, la dynamique de la pandémie continue de changer, en particulier avec la variante delta en plein essor du coronavirus. Alors que les vaccins restent hautement protecteurs contre le Covid-19 sévère, le delta semble avoir augmenté la probabilité d’infections révolutionnaires. Des données récentes du CDC suggèrent que les injections ne sont pas aussi protectrices pour les personnes vulnérables que les personnes âgées qui ont été vaccinées il y a plusieurs mois.

Pour contrer cela, la FDA est maintenant sur le point d’approuver des doses de rappel pour de nombreux receveurs du vaccin Covid-19. Pendant ce temps, les Centers for Disease Control and Prevention ont recommencé à recommander des masques faciaux dans certaines circonstances pour les personnes vaccinées.

Pour les responsables de la santé, la ligne est mince : rassurer les gens que les vaccins sont sûrs et efficaces tout en notant que des précautions sont toujours nécessaires. Les régulateurs comme la FDA doivent également équilibrer les besoins d’une crise de santé publique urgente et prendre le temps de suivre les procédures appropriées.

Et il y a des défis difficiles qui resteront même après qu’un vaccin aura reçu le feu vert de la FDA. Il y a encore des régions des États-Unis où les taux de vaccination restent obstinément bas, et beaucoup de personnes non vaccinées ne sont pas seulement hésitantes mais refusent carrément de se faire vacciner. Convaincre ces récalcitrants est difficile, mais nécessaire, car tant qu’ils resteront sans protection, le virus aura amplement l’occasion de faire des ravages.