Vaccins Covid-19 pour les enfants : Comment inscrire votre enfant à la vaccination sur CoWIN ? Connaître les détails ici

Vaccins Covid-19 pour les enfants et les adolescents

Vaccination contre le coronavirus pour les enfants en Inde : Le Premier ministre Narendra Modi, dans un geste surprise, a annoncé le 25 décembre que l’Inde commencerait à administrer les vaccins Covid-19 aux enfants âgés de 15 à 18 ans à partir du 3 janvier. Alors que certains experts ont qualifié la vaccination des enfants de non scientifique, le majorité saluent cette décision et poussent enfin un soupir de soulagement. Le Centre a également publié lundi les directives de la campagne de vaccination. Le mode opératoire standard décrit le type de vaccin à utiliser ainsi que les modalités de réservation des créneaux.

Comment inscrire vos enfants sur CoWIN

Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré que les bénéficiaires pourraient s’inscrire eux-mêmes en ligne via un compte CoWIN existant. Ils peuvent également s’inscrire en créant un nouveau compte à l’aide d’un numéro de mobile unique. Cette option est disponible pour les citoyens éligibles à la vaccination actuellement. Les enfants peuvent réserver leurs créneaux de vaccination en utilisant les comptes CoWIN de leurs parents à partir du 1er janvier.

Comment s’inscrire au vaccin Covid avec une carte d’étudiant

Le Centre a confirmé que les créneaux de vaccination pour les enfants de 15 à 18 ans peuvent être réservés via un compte existant ou un nouveau compte, en créant via un numéro de mobile unique.

Cependant, il reste à clarifier les documents d’identification requis pour les enfants éligibles pour réserver les créneaux.

Enregistrement des vaccins Covid des moins de 18 ans

Les directives du ministère de la Santé de l’Union stipulent que les bénéficiaires éligibles – ceux nés en 2007 ou avant – pourraient s’inscrire pour le vaccin sur CoWIN. Ils peuvent soit s’inscrire eux-mêmes en ligne via un compte CoWIN existant en en créant un nouveau.

Les vaccins Covid-19 sont-ils sans danger pour les enfants ?

Les régulateurs américains ont autorisé le vaccin de Pfizer, le seul pour les enfants disponible dans le pays, pour les jeunes enfants après que des millions d’enfants de 12 à 17 ans se soient fait vacciner en toute sécurité. Plus de 5 millions d’enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu la première dose début novembre. La surveillance de la sécurité du gouvernement américain n’a pas encore découvert de problèmes inattendus.

En Inde, Covaxin, développé conjointement par Bharat Biotech et le Conseil indien de la recherche médicale, a reçu une autorisation d’utilisation d’urgence pour les enfants entre 12 et 18 ans par le Drugs Controller General of India.

La société basée à Hyderabad avait précédemment soumis des données d’essais cliniques dans le groupe d’âge de 2 à 18 ans à la Central Drugs Standard Control Organisation, dont le comité d’experts en la matière avait recommandé d’accorder l’approbation à Covaxin pour les 12 à 18 ans atteints de certaines conditions.

Les directives du Centre indiquaient également que les enfants de la catégorie 15-18 seraient inoculés avec Covaxin.

Dois-je envisager de faire vacciner mon enfant contre le Covid-19 ?

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la vaccination des enfants présente plusieurs avantages au-delà des avantages directs pour la santé. La vaccination de ce groupe d’âge peut réduire la transmission des enfants aux personnes âgées et aider à réduire le besoin de mesures d’atténuation dans les écoles. La vaccination des enfants pourrait également minimiser les perturbations de l’éducation et aider à maintenir leur santé, leur bien-être et leur sécurité en général.

Selon l’Université Johns Hopkins, alors que Covid-19 chez les enfants est plus doux que chez les adultes, certains enfants peuvent contracter des infections pulmonaires graves, tomber malades et nécessiter une hospitalisation, en particulier à la lumière de la variante Delta.

Les enfants peuvent également développer des complications, notamment un syndrome inflammatoire multisystémique, qui pourraient nécessiter des soins intensifs ou laisser des symptômes durables.

Les experts de l’université américaine ont déclaré qu’ils encourageaient tous les parents ayant des enfants éligibles à les faire vacciner contre Covid-19.

