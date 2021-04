Vaccins Covid-19: Pourquoi le CDC et la FDA font une pause sur Johnson & Johnson était la bonne décision

Vendredi, un groupe consultatif auprès des responsables fédéraux de la santé a recommandé de lever la pause sur le vaccin à une dose Covid-19 de Johnson & Johnson après avoir déterminé que les avantages du vaccin l’emportent de loin sur ses risques. Le vaccin, cependant, devrait maintenant être accompagné d’un avertissement sur le risque de caillots sanguins, ont-ils déclaré. Le vote a été de 10 voix contre 4, avec une abstention.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et la Food and Drug Administration (FDA) ont recommandé une pause sur le vaccin Johnson & Johnson le 13 avril après que six cas d’un type rare de caillot sanguin entraînant un décès ont été signalés chez des personnes qui avait reçu le coup. L’injection a déjà été administrée à 8 millions de personnes aux États-Unis.

Au moment où le groupe consultatif du CDC s’est réuni vendredi, il y avait eu 15 cas de complications de la coagulation sanguine connues pour être associées au vaccin, dont trois décès. Sept de ces patients restent hospitalisés tandis que cinq sont sortis de l’hôpital.

“Ces cas ne sont pas que des chiffres pour aucun d’entre nous, et nous les prenons très au sérieux”, a déclaré Joanne Waldstreicher, médecin-chef de Johnson & Johnson, lors de la réunion des conseillers vendredi. «Ce sont des gens.»

Bien que ces complications soient graves, il est également clair qu’elles sont extrêmement rares. Cette a posé un défi aux régulateurs quant à la manière de gérer les risques et de communiquer les préoccupations au public sans nuire aux efforts de vaccination. Jusqu’à présent, cependant, il semble que les Américains restent confiants dans les vaccins Covid-19.

Il appartient maintenant au CDC et à la FDA d’accepter la recommandation du groupe.

La remise en ligne d’un troisième vaccin aux États-Unis pourrait aider à combler les lacunes en matière de vaccination, d’autant plus que le vaccin Johnson & Johnson ne nécessite qu’une seule dose au lieu des deux nécessaires pour les vaccins Moderna et Pfizer / BioNTech Covid-19. Le vaccin de Johnson & Johnson est également moins cher et peut être conservé dans des réfrigérateurs ordinaires plutôt que dans des congélateurs.

C’est également un acteur important dans la course mondiale pour contenir Covid-19. En plus de ses coûts et de ses exigences logistiques moins élevés, le vaccin Johnson & Johnson s’est avéré efficace contre les nouvelles variantes plus dangereuses du virus à l’origine du Covid-19. L’Afrique du Sud, qui lutte contre une variante à propagation rapide, a décidé de reprendre la distribution du vaccin Johnson & Johnson cette semaine après que le pays ait suspendu sa propre campagne de distribution la semaine dernière.

Dans l’ensemble, les experts disent que la décision de suspendre la distribution du vaccin Johnson & Johnson pour enquêter sur ces complications était la bonne, mais certains affirment que la décision de reprendre aurait pu être prise plus tôt, en particulier compte tenu de l’assaut continu de la pandémie de Covid-19. .

Ce que nous savons du vaccin Johnson & Johnson et des caillots sanguins

La complication préoccupante ici est connue sous le nom de thrombose avec syndrome de thrombocytopénie (TTS) ou thrombopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin (VITT).

La thrombopénie est une condition dans laquelle les plaquettes, les cellules sanguines qui aident à former des caillots sanguins, chutent à des niveaux anormalement bas dans la circulation sanguine. Cela peut entraîner des ecchymoses et des saignements incontrôlés.

Dans le cas des vaccins Johnson & Johnson et Oxford / AstraZeneca Covid-19, il semble que les vaccins dans de très rares cas peuvent déclencher une réponse auto-immune. Les globules blancs forment des protéines appelées anticorps qui ciblent normalement les envahisseurs hostiles, mais dans ces cas, les anticorps se lient aux protéines qui déclenchent la formation de caillots par les plaquettes.

Ces caillots peuvent se propager dans tout le corps et ont, de manière alarmante, été trouvés dans des vaisseaux sanguins éloignés du cerveau, une condition connue sous le nom de thrombose du sinus veineux cérébral ou CVST. Cela peut rapidement devenir mortel.

Le problème est donc que tant de plaquettes sont consommées pour former ces caillots sanguins inutiles et dangereux qu’il n’en reste pas assez pour former des caillots là où ils sont réellement nécessaires.

Cela signifie que les traitements traditionnels pour les caillots comme l’héparine, un anticoagulant, ne fonctionneront pas ici et pourraient en fait aggraver la situation.

Les complications de la coagulation sanguine reflètent également des problèmes similaires associés au vaccin AstraZeneca / Oxford Covid-19. Ces deux vaccins utilisent une version modifiée d’un autre virus pour fournir des instructions ADN pour fabriquer la protéine de pointe du SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19. Cela laisse entendre qu’il existe un mécanisme commun à l’œuvre.

Mais encore une fois, il s’agit d’une complication si rare que seuls 15 cas ont été signalés sur 8 millions de tirs de Johnson & Johnson. Tous les cas ont été signalés chez des femmes, avec 13 cas de TTS chez les personnes âgées de 18 à 49 ans et deux de plus de 50 ans. vision, convulsions, douleurs aux extrémités et perte de contrôle du corps – les responsables de la santé ne peuvent pas offrir grand-chose en termes de dépistage des personnes vulnérables.

Seuls quelques cas de TTS ont été observés chez des personnes ayant reçu le vaccin Johnson & Johnson / Janssen Covid-19. CDC

«Les avantages du vaccin l’emportent largement sur le risque, du moins dans la population âgée», a déclaré Robert Brodsky, directeur de la division d’hématologie à l’Université Johns Hopkins.

Et si les patients sont préoccupés par les caillots sanguins, Brodsky a déclaré que le risque de caillots de contracter Covid-19 est bien plus élevé que la probabilité qu’un seul se produise à la suite d’un vaccin. «Je crains que ce vaccin devienne profondément anodin», a-t-il déclaré. «C’est un vaccin très efficace.»

La recommandation de lever la pause du vaccin Johnson & Johnson fait écho à une décision similaire de l’Agence européenne des médicaments (EMA) – le régulateur des produits pharmaceutiques de l’Union européenne – mercredi. L’EMA a également déclaré qu’un avertissement concernant les caillots sanguins rares devrait être ajouté à la liste des effets secondaires du vaccin. (Le vaccin Johnson & Johnson est souvent identifié avec le nom de sa filiale Janssen en Europe.)

La pause s’est avérée être la bonne décision pour les États-Unis

L’une des principales craintes liées à la pause sur le vaccin Johnson & Johnson Covid-19 était que cela saperait la confiance du public dans les vaccins, mais les sondages semblent montrer que ce n’est pas le cas.

Un sondage du 14 avril auprès de 600 adultes a révélé que 58% des répondants étaient plus confiants dans les vaccins Covid-19 après la pause.

Un enregistrement rapide avec des adultes américains révèle que contrairement à l’opinion dominante sur Twitter, la décision de suspendre le vaccin J&J en raison d’un petit nombre de problèmes de coagulation sanguine rend les Américains plus, pas moins, confiants dans les vaccins COVID-19. pic.twitter.com/S8KtiVyOXR – Echelon Insights (@EchelonInsights) 14 avril 2021

Un autre sondage réalisé le 15 avril auprès de 1000 adultes a révélé que 36% des personnes interrogées ne voyaient aucun changement dans leur probabilité de se faire vacciner et 40% ont déclaré qu’elles étaient plus susceptibles de se faire vacciner contre Covid-19 après l’annonce de la pause. Et un sondage mené auprès de 1033 adultes entre le 16 et le 19 avril a révélé que 88% des personnes interrogées pensaient que la FDA et le CDC étaient responsables de la mise en pause du tir de Johnson & Johnson.

Il semble donc que la plupart des Américains n’ont pas été déconcertés par la pause pour revoir le vaccin, ce qui a été un soulagement pour certains observateurs.

«Quand je me suis réveillé ce jour-là, j’étais vraiment déprimé qu’ils aient interrompu le déploiement du vaccin J&J … Je pensais que cela augmenterait l’hésitation à la vaccination», a déclaré Monica Gandhi, médecin infectieuse et professeur de médecine à Californie San Francisco. “Cependant, j’ai changé d’avis au cours de la semaine qui a suivi.”

Elle a noté que les sondages concordaient avec les attitudes qu’elle voyait chez les patients, qui appréciaient que les organismes de réglementation prenaient les questions de sécurité au sérieux. Un autre facteur qui a changé d’avis est qu’avec autant de vaccins déjà administrés aux États-Unis, le défi est maintenant de convaincre les personnes restantes qui sont plus réticentes à se faire vacciner.

«Tout ce que nous pouvons faire pour assurer aux gens qui sont toujours préoccupés par la sécurité de ces vaccins, que tout va être examiné de près, je pense qu’il augmentera, nous l’espérons, le recours au vaccin», a déclaré Gandhi.

Mais la pause avait un coût d’opportunité. Les personnes qui faisaient la queue pour obtenir le vaccin Johnson & Johnson ont dû se démener pour trouver des alternatives. Et maintenant, plus d’une semaine s’est écoulée où les personnes qui autrement auraient eu un certain degré de protection contre Covid-19 pourraient ne pas en avoir.

C’est le bon appel maintenant, tout comme la pause était également au départ le bon appel. Les signaux de sécurité doivent être étudiés rapidement, en particulier lorsqu’ils sont liés à des résultats graves, même s’ils sont rares. Et pour quiconque se demande, est-ce que je recevrais à nouveau le vaccin J&J? Putain, oui. C’est un excellent vaccin. https://t.co/PN3jRB0ktl – Dr Angela Rasmussen (@angie_rasmussen) 23 avril 2021

Bien que suspendre la distribution du vaccin était justifié, attendre plus d’une semaine pour prendre une décision à ce sujet était probablement excessif, selon Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute. «Il y avait suffisamment de données pour passer l’appel mercredi dernier», a-t-il déclaré.

Topol a ajouté que si la confiance des vaccins reste élevée aux États-Unis, il est également important de garder à l’esprit le contexte international en ce qui concerne Covid-19. Les gens aux États-Unis ont également plusieurs vaccins efficaces en circulation alors que d’autres pays en ont à peine, et l’hésitation sur les autres continents est déjà à la hausse. La façon dont les États-Unis gèrent les complications rares se répercutera dans d’autres pays. «Les États-Unis sont dans le bocal à poissons du monde», a-t-il déclaré.