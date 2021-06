Vaccins Covid: Boris exhorté à devenir le leader mondial en donnant des coups aux nations les plus pauvres | Royaume-Uni | Nouvelles

À moins que la majorité de la population mondiale ne soit vaccinée, de nouvelles variantes du virus mortel sont susceptibles de continuer à émerger et de provoquer davantage de vagues d’infections mondiales. Dans une lettre ouverte publiée dans The Daily Telegraph, les dirigeants de l’Organisation mondiale de la santé, du Fonds monétaire international, du Groupe de la Banque mondiale et de l’Organisation mondiale du commerce ont plaidé pour un accès plus équitable aux vaccins. Ils ont écrit : « La distribution inéquitable des vaccins ne laisse pas seulement des millions de personnes vulnérables au virus.

“Cela permet également à des variantes mortelles d’émerger et de ricocher à travers le monde.”

Leur avertissement intervient alors qu’un groupe multipartite de plus de 100 députés britanniques a appelé Boris Johnson à faire preuve de “leadership mondial” dans la lutte contre la pandémie dans la perspective du sommet du G7 de la semaine prochaine à Cornwall.

Les parlementaires ont exhorté le Premier ministre à faire don d’une dose de vaccin Covid au programme Covax soutenu par les Nations Unies pour chaque dose achetée pour le Royaume-Uni.

Ils ont déclaré: “Plus nous attendons pour agir, plus il est probable que des variantes dangereuses pourraient émerger qui peuvent échapper aux protections offertes par les vaccins actuels.”

Le programme Covax vise à fournir des injections Covid à au moins 20% de la population des 92 pays participants.

Il s’agit notamment de pays à faible revenu tels que l’Algérie, le Malawi et l’Ouganda en Afrique, l’Iran et l’Irak au Moyen-Orient, et la Barbade, El Salvador et le Nicaragua dans les Amériques.

Le professeur Ravi Gupta de l’Université de Cambridge a appelé le gouvernement à retarder la fin des restrictions de Covid en Angleterre le 21 juin.

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4: “Bien sûr, le nombre de cas est relativement faible pour le moment – ​​toutes les vagues commencent par un faible nombre de cas qui grognent en arrière-plan puis deviennent explosifs.

“Donc, la clé ici est que ce que nous voyons ici, ce sont les signes d’une vague précoce.”