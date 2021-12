Vaccins de rappel : Peter Bone affronte Jacqui Smith pour la promotion d’une campagne de jab – ‘Nonsense’ | Politique | Nouvelles

Mme Smith s’est heurtée au député conservateur Peter Bone sur BBC Politics Live. Elle pense que l’allégation d’une fête de Noël à Downing Street éclipse les efforts encourageant les Britanniques à se manifester pour leurs injections de rappel. Le gouvernement a déclaré qu’un troisième jab est vital dans la course contre la propagation de la variante Omicron.

Jacqui Smith a déclaré : « Ne devriez-vous pas être plus inquiet du fait que vos ministres n’ont pas pu sortir cette semaine et promouvoir la campagne de rappel ?

« Parce que le leadership est si pauvre ! Nous savons tous que Sajid Javid n’a pas pu faire sa tournée médiatique hier ! »

M. Bone a insisté sur le fait que le Royaume-Uni avait le « meilleur programme de vaccination dans toute l’Europe » et était « le leader mondial » alors qu’il tentait de dissiper les accusations selon lesquelles les ministres ne font pas la promotion du programme de rappel.

Il a répondu : « Nous avons sauvé des millions de vies. Suggérer que nous ne faisons pas de promotion, c’est un non-sens ! Un non-sens absolu ! »

Alors que Jacqui Smith était d’accord avec M. Bone sur le succès du programme de vaccination, elle a déclaré que le NHS devrait être salué – pas le gouvernement.

M. Bone n’était pas d’accord, suggérant que le succès du déploiement du jab était plutôt dû au fait que le gouvernement et le Royaume-Uni ne faisaient pas partie de l’UE.

L’ancien député travailliste a qualifié ces affirmations de « non-sens ».

Mercredi, le gouvernement a appelé tous les plus de 40 ans et ceux des groupes à haut risque à se manifester et à réserver leur troisième coup de rappel alors qu’ils tentent de lutter contre la propagation de la variante du coronavirus Omicron.

Les boosters peuvent être reçus trois mois après une deuxième dose d’un vaccin contre le coronavirus, le gouvernement faisant valoir qu’ils offriront la meilleure protection contre la nouvelle variante, bien que peu d’informations soient disponibles à son sujet. Plus de 34 pour cent des Britanniques ont maintenant eu leur rappel.

Amanda Pritchard, directrice générale du NHS England, a déclaré: « Nous ne savons pas beaucoup de choses sur la variante Omicron, mais les experts pensent que même si les vaccins existants sont moins efficaces, ils offriront une protection. »

Mercredi soir, le Premier ministre est passé au plan B du plan hivernal Covid pour ralentir la propagation de la nouvelle variante, qui double le nombre de cas tous les deux jours.

Le plan B prévoit le retour du travail à domicile pour tous ceux qui le peuvent, des passeports vaccinaux pour les grands sites ou la preuve d’un test de flux latéral négatif et le port obligatoire du masque en intérieur.