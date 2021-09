Vaccins efficaces contre la variante Delta du coronavirus : étude américaine

Le vaccin Pfizer était efficace à 80% tandis que le vaccin préventif Johnson & Johnson était efficace à 60% pour prévenir les hospitalisations chez les adultes de 18 ans et plus, ont-ils déclaré. (Image représentative : .)

Les vaccins COVID-19 sont efficaces pour prévenir les hospitalisations et les visites aux urgences causées par la variante Delta du virus SARS-CoV-2, selon une étude américaine. La recherche qui a utilisé des données nationales indique également que le vaccin de Moderna est nettement plus efficace contre la variante Delta que les préventifs Pfizer et Johnson & Johnson.

« Ces données du monde réel montrent que les vaccins restent très efficaces pour réduire les hospitalisations et les visites aux urgences liées au COVID-19, même en présence de la nouvelle variante du COVID-19 », a déclaré l’auteur de l’étude Shaun Grannis, vice-président des données et de l’analyse chez Institut Regenstrief aux États-Unis.

“Nous recommandons fortement la vaccination à tous ceux qui sont éligibles pour réduire les maladies graves et alléger le fardeau de notre système de santé”, a déclaré Grannis dans un communiqué.

Les auteurs ont noté que le réseau VISION des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) avait analysé plus de 32 000 rencontres médicales dans neuf États en juin, juillet et août 2021, lorsque la variante Delta est devenue la souche prédominante.

Les résultats ont montré que les personnes non vaccinées atteintes de COVID-19 sont 5 à 7 fois plus susceptibles d’avoir besoin de soins aux urgences ou d’une hospitalisation, similaire à l’efficacité globale avant la variante, ont-ils déclaré. L’étude dans Morbidity and Mortality Weekly Report, un condensé épidémiologique hebdomadaire pour les États-Unis publié par le CDC, est également la première analyse du réseau VISION à montrer une différence marquée entre l’efficacité des vaccins à ARNm.

Au cours de la période de l’étude, Moderna était efficace à 95% pour prévenir les hospitalisations chez les adultes âgés de 18 ans et plus, ont déclaré les auteurs.

Le vaccin Pfizer était efficace à 80% tandis que le vaccin préventif Johnson & Johnson était efficace à 60% pour prévenir les hospitalisations chez les adultes de 18 ans et plus, ont-ils déclaré. L’étude a également révélé que l’efficacité du vaccin est plus faible chez les personnes de 75 ans et plus, ce qui n’a pas été démontré dans des recherches antérieures.

Les chercheurs ont expliqué que cela pourrait être dû à une série de facteurs, y compris l’augmentation du temps écoulé depuis la vaccination. En ce qui concerne la prévention des visites aux services d’urgence et aux soins d’urgence, l’analyse a montré que Moderna était efficace à 92 pour cent, Pfizer était efficace à 77 pour cent, tandis que Johnson & Johnson était efficace à 65 pour cent.

“Malgré les différences d’efficacité, les vaccins continuent d’offrir beaucoup plus de protection que de ne pas en avoir du tout”, a déclaré Grannis, qui est également professeur à l’Indiana University School of Medicine, aux États-Unis. “Bien que des cas révolutionnaires se produisent, les données montrent que les symptômes sont moins graves, a-t-il déclaré. Les auteurs de l’étude ont noté qu’une grande majorité des hospitalisations et des décès liés au COVID continuent de se produire parmi des personnes non vaccinées. Ils ont ajouté que les vaccins COVID-19 sont des outils puissants pour lutter contre la pandémie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.