Vaccins et tests obligatoires pour Rupert Murdoch à l’anniversaire

Les mandats de vaccination sont-ils un outil utile pour limiter la propagation et le bilan de Covid-19 ou sont-ils une atteinte insensée à la liberté personnelle ?

Pour Fox News, la réponse est compliquée. Les principaux animateurs du réseau mènent une campagne contre les vaccins obligatoires depuis des mois (jeudi soir, un animateur de Fox a diffusé un graphique pétrifiant lors d’un segment sur les exigences en matière de vaccins pour les entreprises qui ont crié « SE CONFORMER OU AFFIRMER ».)

Rupert Murdoch n’a pas de problème avec de tels mandats. Le président de Fox Corporation a célébré son 90e anniversaire à Tavern on the Green à Central Park la semaine dernière, et Politico rapporte que les invités devaient présenter une preuve de vaccination et passer un test rapide pour entrer.

La politique Tara Palmeri signalé:

Alors que certains des plus grands talents de Fox News ont des opinions sceptiques sur les vaccins Covid-19, le grand patron de News Corp. RUPERT MURDOCH ne plaisante pas. Lors de sa fête du 90e anniversaire la semaine dernière à Tavern on the Green, les invités devaient non seulement présenter une preuve de vaccination, mais aussi subir un test rapide d’écouvillonnage nasal pour pouvoir entrer.

Cela peut vous sembler des précautions judicieuses pour la fête d’anniversaire d’un homme de 90 ans. Mais c’est le genre de chose qui a suscité l’indignation sur son réseau d’information câblé, qui emploie un animateur qui a douté de l’efficacité des vaccins. Certains hôtes Fox ont fait la promotion de vaccins, notamment Neil Cavuto, qui a récemment exhorté les téléspectateurs à se faire vacciner après son propre combat avec Covid.

Bien sûr, Fox News a ses propres exigences en matière de vaccins. La politique, qui donne aux employés le choix du vaccin ou des tests quotidiens, a entraîné la vaccination de plus de 90 % du personnel de Fox Corporation.

