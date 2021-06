Vaccins gratuits contre le Covid-19 pour tous, du Centre à la facture

in

La campagne de vaccination du pays peut également être considérablement renforcée si les recherches en cours sur un vaccin par pulvérisation nasale réussissent, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré lundi que le Centre fournira des vaccins gratuits contre le Covid-19 aux États pour le groupe d’âge des 18-44 ans à partir du 21 juin, précisant clairement que tous les compatriotes auront désormais accès à des vaccins gratuits dans les hôpitaux publics.

Ceux qui veulent payer les doses peuvent se faire vacciner dans les hôpitaux privés, qui peuvent continuer à se procurer 25% des vaccins, a déclaré le Premier ministre. Cependant, ces hôpitaux peuvent facturer des frais de service maximum de Rs 150 pour une seule dose en plus du prix fixe du vaccin. Les gouvernements des États seront chargés de le surveiller.

Des sources ont déclaré qu’avec le changement de politique, les dépenses budgétaires du Centre pour la vaccination contre le Covid seraient d’environ 42 000 à 45 000 crores de Rs contre l’estimation budgétaire de 35 000 crores de Rs.

Le Centre achètera 75 % des vaccins aux fabricants de vaccins, dont 25 % du quota de l’État, et les remettra gratuitement aux gouvernements des États, a déclaré Modi dans un discours à la nation. “Aucun gouvernement d’État n’aura à dépenser quoi que ce soit pour le vaccin”, a-t-il ajouté.

Le mouvement sur les vaccins fait suite à de sévères critiques de la politique de vaccination du Centre par l’opposition et même le tribunal suprême. La Cour suprême a récemment qualifié la « politique de vaccination payante » pour le groupe d’âge 18-44 ans d’« arbitraire et irrationnelle ». Il a également demandé au Centre de préciser comment les 35 000 crores de roupies affectées dans le dernier budget à l’achat de jabs étaient dépensés et pourquoi l’argent ne pouvait pas être utilisé pour vacciner les personnes âgées de 18 à 44 ans. Le tribunal a également critiqué la double tarification des vaccins (au Centre et aux États).

Le Premier ministre a déclaré que sept entreprises produisaient divers vaccins dans le pays et que l’essai de trois autres vaccins était à un stade avancé. Le processus d’achat de vaccins auprès de fabricants étrangers a également été accéléré.

Au milieu des craintes que les enfants soient de plus en plus touchés par le coronavirus, le Premier ministre a déclaré que des essais de deux vaccins pour les enfants étaient en cours.

La campagne de vaccination du pays peut également être considérablement renforcée si les recherches en cours sur un vaccin par pulvérisation nasale réussissent, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a cherché à réfuter les critiques selon lesquelles la campagne de vaccination de l’Inde avance à un rythme lent ; au contraire, l’Inde a fait ses preuves en fabriquant deux jabs fabriqués en Inde dans un court laps de temps et plus de 23 crores de doses ont déjà été administrées.

Il a souligné que le Centre mettait tout en œuvre sur le pied de guerre pour lutter contre la pandémie et que la production de médicaments essentiels avait été accélérée.

Avec la deuxième vague apparemment en déclin, les nouveaux cas quotidiens dans le pays sont tombés à seulement 100 636 lundi, le niveau le plus bas depuis le 4 avril. Le nombre de décès quotidiens signalés lundi a atteint le plus bas depuis le 22 avril. Dans ce contexte, plusieurs États ont déjà assoupli ou commencé le processus d’assouplissement des restrictions de verrouillage qui ont été imposées pour contenir les infections.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.