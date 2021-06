Vacheron Constantin ouvre le plus grand flagship mondial à New York – WWD

PARIS – Vacheron Constantin a planté son drapeau au cœur de Manhattan, choisissant New York – et le marché américain – pour son plus grand magasin.

Cette décision intervient alors que les horlogers haut de gamme parient sur un retour robuste de la demande de luxe aux États-Unis, alimentée par une augmentation de la consommation post-pandémique.

“Le nouveau produit phare de New York nous donnera une opportunité unique”, a déclaré à WWD Alexander Schmiedt, nouveau président de Vacheron Constantin, lors d’un appel Zoom.

L’exécutif a décrit l’ambition de la marque d’offrir aux amateurs de montres – et pas seulement aux clients de la marque – une expérience complète.

“Les amateurs de montres pourront vraiment passer toute la journée sans s’ennuyer”, a ajouté Schmiedt, a-t-il déclaré, en cochant la liste des fonctionnalités du magasin.

“Ce sera presque comme une extension de la manufacture”, a-t-il déclaré, faisant référence au site de production en Suisse, notant que la marque a fait venir des machines et des outils et même un horloger de Genève pour proposer des “master classes de plongée profonde”, tout en un outil en ligne dédié offre un aperçu des archives du label. Sont également exposés des pièces vintage et des montres ultra haut de gamme en édition unique, baptisées « Les Cabinotiers », et un espace a été aménagé pour les événements et les réceptions privées.

Le magasin s’étend sur deux étages, avec 4 500 pieds carrés d’espace, sur la 57e rue entre Park et Madison Avenues. La maison célèbre également le centenaire de sa montre américaine de 1921 en proposant une reproduction du garde-temps d’origine.

“Nous avons toujours été une marque de niche”, a-t-il déclaré, notant qu’il préfère ne pas utiliser le terme “exclusif” car cela implique d’exclure les autres. Décrivant les fans de la marque comme “un joyeux groupe d’amateurs et de connaisseurs de montres” à travers le monde, il y en a beaucoup aux États-Unis, a-t-il affirmé.

“Je considère toujours les États-Unis non pas comme un grand marché mais vraiment comme des sous-marchés importants”, a-t-il expliqué, en cochant les grandes villes de la côte est – comme New York et Boston – ainsi que la côte ouest – Los Angeles et San Francisco – tandis que Miami, Chicago et Las Vegas ont chacune un univers spécifique.

Les plans sont d’amener des gens au magasin de New York d’autres régions du pays – et même du monde.

“Nous voulons clairement l’utiliser comme une extension de la fabrication”, a-t-il déclaré.

Ancrant le magasin avec des liens locaux, des œuvres d’art inspirées de la sculpture cinétique de paysage urbain “Metropolis II” de l’artiste Chris Burden – en collaboration avec sa succession – seront exposées.

Schmiedt, qui prendra la direction du marché nord-américain le mois prochain après avoir occupé le poste de directeur de marque pour la marque au Moyen-Orient, a déclaré que le magasin avait été développé avec des équipes à Genève, impliquant la haute direction ainsi que des départements marketing et architecture.

“C’est une nouvelle dimension pour Vacheron, en termes de taille mais aussi en termes d’expériences, qui sera dans ce vaisseau amiral”, a-t-il déclaré.

Le nouveau magasin symbolise l’intérêt de la marque à investir aux États-Unis, où elle espère attirer davantage d’amateurs de montres, a-t-il déclaré. Interrogé sur le défi de courtiser les jeunes générations, Schmiedt a cité les riches entrepreneurs technologiques comme le genre de personnes qui pourraient être attirées par le label.

“Quand je rencontre des gens issus de la haute technologie, la plupart du temps ils portent des montres mécaniques”, a-t-il déclaré, signalant un intérêt pour des produits tels que le rythme de vie s’accélère, avec un flot de communications sur les réseaux sociaux et des produits à durée de vie plus courte.