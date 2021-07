Vaclík a un accord préliminaire avec Naples

in

01/07/2021 à 19:53 CEST

Tomas Vaclik Il a cessé d’être un joueur du FC Séville ce jeudi. Le gardien de but qui est allé sur le terrain huit fois en 2020-2021, a dit au revoir aux joueurs de Séville avant d’aller avec son équipe au Championnat d’Europe dans un événement émotionnel qu’il a organisé dans le Sanchez-Pizjuan avec Franco Vázquez.

L’international tchèque est désormais avec son équipe, avec qui il jouera les quarts de finale contre le Danemark samedi dans l’État olympique de Bakou. L’ancien joueur de Séville est actuellement à la recherche d’une équipe pour la saison prochaine et tout indique que l’équipe choisie par le joueur sera la Naples, laissant de côté sa priorité de continuer dans la Ligue espagnole.

Comme le souligne Gianluca Di Marzio, Vaclík aurait trouvé un accord préliminaire avec Naples par Luciano Spalletti après être resté libre pour ne pas avoir renouvelé avec Séville.

Si la signature du gardien tchèque avec Naples se confirme, cela signifiera sa première expérience dans le Une série, puisqu’il est passé par la Ligue tchèque, la Suisse et est dans la Ligue espagnole depuis 2008. Il ne lui reste plus qu’à devenir officiel, c’est que les deux parties achèvent de fermer leur consensus et qu’il y ait un communiqué officiel.