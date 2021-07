Vadhir Derbez raconte comment ils ont mis la corne sur son visage

C’est toujours formidable de voir l’esport apporter sa propre contribution à la pandémie. PUBG Mobile et Gamers Without Borders ont organisé un tournoi de 3 millions de dollars appelé World Invitational. La compétition de quatre jours est le plus grand événement caritatif de l’histoire du jeu et se déroulera du 22 au 25 juillet. Le […] More