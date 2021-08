Vadhir Derbez subit une mésaventure ostentatoire en vacances | Instagram

Le célèbre acteur Vadhir Derbez a récemment dérangé ses followers en partageant une photo sur laquelle il porte une minerve, il a donc dû expliquer ce qui lui est arrivé, car il semble qu’il s’agisse d’un incident pendant ses vacances.

Il ne fait aucun doute que Vadhir Derbez est l’un des plus aventuriers de sa famille et c’est quelque chose qu’il a hérité directement de son père, Eugenio Derbez, qui à plus d’une occasion a clairement indiqué à quel point il aime les sports extrêmes et ressentir l’adrénaline.

C’est pourquoi il n’est plus rare de voir Vadhir s’aventurer dans la jungle, escalader des volcans actifs ou pratiquer une activité extrême.

Cependant, vivre à la limite comme vous le faites parfois, vous rend également vulnérable à tout accident.

Quelque chose qu’il a pu vérifier au cours du voyage qu’il a entrepris à travers San Francisco, en Californie, c’est que via son compte Instagram officiel, le chanteur a partagé des vidéos dans lesquelles il a laissé entendre qu’il avait subi un accident, ce qui a finalement été confirmé, après avoir partagé un photographie sur laquelle on le voit portant une minerve et un bracelet de la Croix-Rouge.

Et bien que l’artiste n’ait pas précisé ce qui lui est arrivé exactement, dans un récent live qu’il a fait sur ses réseaux sociaux, l’acteur a partagé que son dernier voyage avait été un peu cahoteux et intense, puisqu’il a dit qu’ils ont rencontré de nombreuses difficultés, de nombreuses heures sur la route et même à un accident de voiture dont lui et ses compagnons ont été bien épargnés.

Il est à noter que Vadhir est officiellement le seul des enfants d’Eugenio que Derbez porte en son nom ; tous les autres sont surnommés González, le nom de famille paternel de l’acteur.

Il a commencé sa carrière d’acteur à l’âge de 6 ans et parmi tous ses travaux, se démarquent sa participation à Complices à la rescousse aux côtés de la jeune star Belinda, De Few, Few Fleas, et le programme produit par son père Eugenio Derbez, Neighbours, He a également participé au programme de danse du réseau Univision appelé “Mira Quien Baila” dans lequel il est devenu le vainqueur absolu.

Il a récemment fait ses débuts aux États-Unis avec un petit rôle dans le film How to Be a Latin Lover et sa carrière monte de plus en plus.

Vadhir commence les cours de théâtre à l’âge de 8 ans au CEA Infantil, puis poursuit sa préparation à l’Académie Casa Azul.

Fin 2016, Vadhir Derbez a fait ses débuts en tant que chanteur avec le single Te Olvidé avec l’album EP du même nom, réalisant ainsi un rêve qu’il avait depuis son enfance.

Vadhir a commencé sa carrière d’acteur en 1997 dans les émissions Derbez en quand, il a participé aux sketches de l’émission Tatiana et En Familia con Chabelo (2000).

Il décroche son premier rôle principal dans le roman Complices to the Rescue (2002), pour lequel il parcourt toute la République mexicaine, où il découvre sa facette de chanteur.

En 2006, il a participé au programme à succès Voisins en tant que “Marco López Pérez”, ce programme a été si bien reçu qu’il continue d’être diffusé à ce jour.

Le jeune acteur a participé à la première émission de téléréalité de danse du réseau Univision intitulée “Mira Quien Baila” (2010) dans laquelle il a impressionné par son talent au sol et en volant le cœur du public, il est devenu le vainqueur absolu du premier saison.