Vadhir ft Ximena Sariñana !!! – Actualités musicales

Pas bon, on adore vraiment cette collaboration !!! Je pense que c’est le meilleur de cette semaine, vous nous dites !!! Qu’est-ce que tu penses? Aujourd’hui nous vous présentons le nouveau single de Vadhir en collaboration avec la belle et talentueuse Ximena Sariñana ! Tu es prêt!?? Tous les détails ici dans Music News !

Il s’avère que Vadhir Derbez a sorti son jeu unique le 16 juillet et regardez ce qui a été

Tout est un succès !!! Cette chanson a bien sûr été réalisée en collaboration avec Ximena Sariñana comme nous l’avons mentionné précédemment. Pourquoi dit-on que c’est un succès ? Parce que Vadhir à ce jour sur les plateformes YouTube, le

Le clip vidéo officiel de “Je confesse” a plus d’un million de vues.

On sait bien que Vadhir s’est récemment aventuré dans le monde de la musique et regardez comme il a bien fait, avec si peu de singles, son talent a parlé pour lui, surtout son talent et sa passion au moment de faire sa musique, chacune de ses chansons. Il nous a laissé sans voix, c’est la vérité, car c’était un tournant inattendu dans sa carrière mais sans aucun doute il a gagné l’amour et le soutien de tous ses fans et de son nouveau public avec ces chansons ! Nous aimons.

Cette chanson est tout simplement magnifique, car elle a non seulement la sensualité et le talent de Vadhir Derbez, mais aussi la douceur de Ximena Sariñana. Les auteurs de cette chanson sont, Vadhir Derbez, Ximena Sariñana et Jass Reyes, le clip vidéo officiel du nouveau single a été réalisé par The Broducers comme un fait curieux.

C’est que c’est un grand succès, le nouveau single de Vadhir avec Ximena Sariñana s’appelle “Je confesse” maintenant je vous demande, combien de fois avons-nous avoué nos vrais sentiments à cette personne spéciale ? Ne prenez pas trop de temps, la vie est courte et alors il peut être trop tard. On vous laisse le lien de la vidéo ! https://youtu.be/Vxbl0TxHQUU