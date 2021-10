Vague de chaleur de Noël attendue au Royaume-Uni alors que les chances sont réduites – « Noël étouffant cette année | Royaume-Uni | Nouvelles

Les chances ont été réduites pour la période des vacances à venir, car le Royaume-Uni devrait connaître le mois de décembre le plus chaud jamais enregistré. John Hill de Coral a déclaré que les bookmakers du Sun ne s’attendaient pas à un Noël blanc cette année.

« Si les dernières chances sont bonnes, nous pourrions être prêts pour un Noël étouffant cette année », a-t-il déclaré.

Les chances d’une canicule de Noël ont diminué, avec des chances réduites de 3-1 à 6-4.

Il a ajouté: « Nous avons réduit les chances que ce jour de Noël soit le plus chaud que nous ayons jamais eu, tant de gens envisagent peut-être un barbecue pour leur dîner de Noël cette année. »

Le Met Office a déclaré que les chances de vivre un Noël blanc cette année ont été réduites par l’augmentation des températures mondiales.

« Le changement climatique a entraîné des températures moyennes plus élevées sur terre et sur mer, ce qui réduit les chances d’un Noël blanc », a révélé le Met Office.

Le Met Office définit un Noël blanc comme ayant un flocon de neige tombant dans les 24 heures du 25 décembre.

Le Met Office a commenté que 2020 était une année de conditions météorologiques extrêmes.

Son rapport de fin d’année disait : « Cela montre clairement que la tendance générale au réchauffement comme conséquence du changement climatique est visible, non seulement au niveau mondial, mais dans nos propres records nationaux de température.

« Non seulement 2020 sera l’une des cinq années les plus chaudes jamais enregistrées pour le Royaume-Uni, mais ce sera également l’une des dix années les plus humides et les dix années les plus ensoleillées. »

Le dernier Noël blanc au Royaume-Uni a été signalé en 2010. Cependant, la neige est plus susceptible de tomber entre janvier et mars.

Seuls quatre jours de Noël au cours des 50 dernières années ont enregistré de la neige généralisée.

Julian Faraway, professeur de statistiques à l’Université de Bath et expert en pollution de l’air et en inondations, a averti que la probabilité que le Royaume-Uni ait à nouveau un « Noël blanc » devenait « de moins en moins probable ».

«Je pense que les gens au Royaume-Uni devront s’adapter quelque peu.

« Ils vont être plus mal à l’aise avec le temps estival car il va faire chaud et il ne fera pas aussi froid en hiver. »